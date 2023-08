En los últimos días, el nombre de Lizzo ha estado envuelto en la polémica, luego de que tres exbailarinas de la artista la demandaran por acoso sexual y por crear un ambiente de trabajo hostil. Desde entonces, mucho se ha dicho sobre la cantante en redes sociales, pero ahora, después de callarse por un rato, por fin habló de esta situación y afirmó que las acusaciones son falsas… así como lo leen.

Fue el pasado 1 de agosto cuando se hizo público que ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, las bailarinas Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez pusieron una demanda en contra de Melissa Viviane Jefferson (el verdadero nombre de Lizzo), su compañía de producción Big Grrl Big Touring y su coreógrafa de baile, Shirlene Quigley. Además del acoso sexual y laboral, las tres buscan una compensación por daños y perjuicios por angustia emocional, incluidos salarios que no les pagaron así como la pérdida de ingresos.

Y es que la demanda en contra de Lizzo cita situaciones muy fuertes, como casos de discriminación racial, discriminación por discapacidad y un incidente en el que supuestamente la cantante presionó a una bailarina para que tocara los senos de una mujer desnuda. Además, las exbailarinas mencionan que en esa misma ocasión, la artista las incitó para atrapar consoladores y comer plátanos lanzados desde vaginas.

Por si esto no fuera suficiente, también apareció el testimonio de Sophia Nahli Allison, la cineasta que en un principio estuvo a cargo del documental de Lizzo y que se bajó del proyecto por el mal comportamiento de la cantante de “Juice”. Y por supuesto que las declaraciones de la directora, de alguna manera, apoyan la versión de las exbailarinas, pues ambas partes señalan lo complicado que es trabajar con la artista.

Pero ahora, después de varios días en suspenso, Lizzo rompió el silencio y por fin habló sobre esta demanda en su contra. A través de sus redes sociales, la artista de 35 años publicó un largo comunicado donde de entrada, da a entender que las acusaciones de sus tres exbailarinas son falsas e incluso son “tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas”.

La cantante declaró que las “historias sensacionalistas” de las bailarinas “proceden de antiguos empleados que ya han admitido públicamente que se les dijo que su comportamiento durante la gira era inapropiado y poco profesional”. Además, Lizzo mencionó que quiere que sus shows salgan a la perfección, y por eso podrían llegar a tacharla de exigente, pero jamás trataría mal a las personas que trabajan con ella.

Más adelante, Lizzo también habló sobre el tema de las críticas al físico que las exbailarinas citaron en su demanda, algo que sorprendió a muchos porque la artista siempre ha apoyado el movimiento “body positive”. Ante esta situación, la cantante dijo que jamás diría algo y mucho menos correría a una persona por su peso o aspecto.

Ya para terminar, la también rapera dejó claro que decidió romper el silencio porque no va a permitir que se caiga todo el trabajo que ha hecho arriba y abajo del escenario. Por último, Lizzo agradeció a las personas que la han apoyado en este momento, quizá el más complicado en lo que va de su carrera. Acá abajo les dejamos el comunicado completo.

“Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Se han cuestionado mi ética laboral, mi moral y mi respeto. Se ha criticado mi carácter. Normalmente prefiero no responder a acusaciones falsas, pero éstas son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas como para no abordarlas”.

“Estas historias sensacionalistas proceden de antiguos empleados que ya han admitido públicamente que se les dijo que su comportamiento durante la gira era inapropiado y poco profesional”.

“Como artista, siempre me ha apasionado lo que hago. Me tomo muy en serio mi música y mis actuaciones porque, al fin y al cabo, sólo quiero producir el mejor arte que me represente a mí y a mis fans. Con la pasión viene el trabajo duro y la exigencia. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca pretendo que nadie se sienta incómodo o que no se le valore como parte importante del equipo”.

“No estoy aquí para que me miren como a una víctima, pero también sé que no soy la villana que la gente y los medios de comunicación han pintado estos últimos días. Soy muy abierta con mi sexualidad y mi expresión, pero no puedo aceptar ni permitir que la gente utilice esa apertura para hacerme pasar por algo que no soy. No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo. Sé lo que se siente cuando te avergüenzan a diario y jamás criticaría o despediría a una empleada por su peso”.

“Estoy dolida, pero no permitiré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea ensombrecido por esto. Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado durante este tiempo”.