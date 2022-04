¿Qué pasó, Julian? The Strokes dejó a todos con un sabor agridulce en Tecate Pa’l Norte 2022

No lo vamos a negar, nos encanta The Strokes. No importan las veces que visiten México, siempre agradeceremos tenerlos en nuestro país tocando los hits con los que muchos crecimos y sus nuevas rolas. Sin embargo, para nadie es un secreto que de repente nos dejan con un sabor de boca medio amargo, tal como sucedió con su presentación en Tecate Pa’l Norte 2022.

La banda neoyorquina salió al escenario Tecate Light unos minutos más tarde de lo planeado, y vaya que nos sorprendieron porque luego luego se aventaron uno de sus clásicos, “Reptilia”, la cual prendió al público regio que se dio cita para verlos, pues tenían casi siete años sin tocar en la tierra de la carnita asada y desde el 2020 eran uno de los actos más esperados del lineup.

The Strokes regresó a Monterrey para darnos un concierto extraño

Tras tocar “Bad Decisions” y “Selfless”, Julia Casablancas al parecer intentó conectar con el público que se dio cita para presenciar a The Strokes pero nomás no le salió nada, porque todos los que estábamos ahí nos sacamos de onda. El vocalista empezó a hacer chistes medio sarcásticos que de plano no entendíamos, como que la gente se prendió más viendo a Maroon 5 que a ellos.

Y eso que ni qué, no vamos a mentir, Adam Levine y compañía saben cómo armar un show que deje a todos contentos, un balance entre el setlist (que normalmente siempre incluye puros hits) y la presencia de la banda sobre el escenario. Sin. embargo, eso es algo que de plano no tienen Casablancas ni los demás integrantes, quien siempre se sube a tocar con una vibra muy extraña, como si se hubiera echado un buen trago u otra sustancia nociva (que no nos consta).

Julian Casablancas se portó medio raro en el show

Para nadie es un secreto que los conciertos de The Strokes son muy raros. Por ahí está el ejemplo de su presentación en Corona Capital de 2019, pues ahí también se le notaba raro junto a sus compañeros y simplemente hicieron su trabajo. (ACÁ pueden recordar cómo estuvo su set). Lo cual resulta bastante raro considerando que en ese mismo festival siguiente día, se presentó junto a su proyecto alterno, The Voidz, mostrando. una cara más amable y divertida.

Aunque ahora, Julian Casablancas se llevó muy raro con la gente que se dio cita para verlo mientras sonaba “The. Adults Are Talking”, “Killing. Lies” y “Under Control”. Después de esto, se aventaron un combo con clásicos que sí o sí te debes saber como “Heart in a Cage”,”Juicebox, “You Only Live Once” y “Trying Your Luck”, con las que regresamos al pasado a esta etapa de la vida donde éramos muy felices y no lo sabíamos.

Un cierre que nos dejó con el ojo cuadrado

Al final, The Strokes cerró su presentación en Tecate Pa’l Norte 2022 con una versión apresurada de “Take It Or Leave It”, abandonando el escenario –de nuevo– minutos antes que se acabara su tiempo. Por supuesto que todos pensábamos que se trataba del famosísimo encore (el momento en que se bajan y vuelven para tocar otra rola), pero nos quedó muy claro que esto había terminado cuando el staff subió a recoger todo el equipo.

Como era de esperarse, el show de la banda rápidamente se hizo tendencia en redes sociales y muchos criticaron a Julian Casablancas por su actitud. Por un lado están los que de plano lo defienden y dicen que entendieron lo que el frontman hizo, aunque son más los que consideran que lo. que hizo estuvo mal y fue una falta de respeto para la gente. Nosotros vamos con la segunda postura, y sin duda, faltaron muchas cosas para. meterlos en los mejores actos del festival.