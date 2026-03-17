Lo que necesitas saber: El Lollapalooza es uno de los principales festivales en el mundo. Pionero de la forma en la que muchos ahora acuden a ver conciertos en vivo, fundado por Perry Farrell.

Ahora sí, prepárense, porque los grandes festivales de mitad del año pa’delante están por dar a conocer sus lineups. Lollapalooza es uno de ellos, y nos da una idea de la oferta que podrían tener el resto de eventos.

Lollapalooza / Foto: @lollapalooza

Claro, esto no nomás es saber cuáles bandas estarán “toureando” en este 2026, sino para los interesados en lanzarse al legendario festival que se realizará en Chicago del 30 de julio al 2 de agosto.

Hoy por la mañana, en las redes sociales del Lollapalooza se dio a conocer cuáles serán las bandas que se presentarán en el Grant Park de Chicago. Un lineup en el que Charli XCX, Tate McRae, Lorde y Olivia Dean, lucen como principales figuras.

Otros que encabezan el muy abultado lineup son John Summit, Jennue y The XX… y una de las bandas que ha tenido una relación muy cercana con Lollapalooza: ¡The Smashing Pumpkins! (a quienes tuvimos hace poco en México, por cierto).

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Lollapalooza?

Otras bandas que figuran en el festival fundado por Perry Farrell son Turnstile, The Neighborhood, Empire on the Sun, Gesse, Wet Leg, Little Simz, Wolf Alice, Los Retros, Paloma Morphy y más.

El Lollapalooza ya está muy cerca. Los boletos se comenzarán a vender en preventa este jueves 19 de marzo a las 10:00 am (hora central)… ése día, por sólo una hora, habrá precio bajo especial para los que compren el abono para los cuatro días de festival.