Cuando Lorde lanzó Solar Power el año pasado, realmente nos tomó por sorpresa su nueva propuesta. ¿Por qué? Bueno, sus dos primeros discos, un par joyas del ‘pop alternativo’, arrastraban una etiqueta melancólica innegable. La fórmula había funcionado, así que muchos posiblemente hubieran pensado que el tercer disco de la neozelandesa seguiría un poco ese matiz, sobre todo tras un largo rato de ausencia desde el fabuloso Melodrama y con una pandemia de por medio.

Pero nada de eso. En cambio, el más reciente álbum irradia mucha vibra positiva, un optimismo desenfrenadamente contagioso, empoderamiento y amor. Y lo mejor: todo ese concepto lo ha puesto en marcha en su actual gira, que por fin llegó a México con su primera parada en el Pepsi Center WTC de la CDMX el pasado martes 11 de octubre. Un show radiante en todos los sentidos, pa’ pronto.

Lorde en su primera noche en el Pepsi Center WTC en la gira Solar Power. Foto: Stephania Carmona

Toda la buena onda de la visita de Lorde a nuestro país, arrancó incluso antes del show. Los fans más fieles ya andaban formados afuera del venue desde bien temprano, con bastante tiempo de anticipación a decir verdad… Pero pues han pasado cuatro años desde la última visita de la cantante a tierras mexas, así que se entiende la emoción de un fandom enérgico como pocos.

Hasta un detallito hubo por ahí. Según lo que compartieron algunos tuiteros formados a las afueras del World Trade Center, el staff de la artista repartió churros en las filas de la entrada para esos leales seguidores que llevaban horas haciendo cola. Bonito gesto la verdad. AQUÍ la historia.

Fans de Lorde recibiendo churros afuera del Pepsi Center WTC. Fotos vía Twitter: @popa9oneone/@josechpg

Cayó la noche, se abrieron las puertas y para calentar el escenario, tuvimos al buenazo de Cautious Clay. Y hay que decirlo: él es un artista relativamente nuevo para el público de México, pero en menos de un año ya vino dos veces a la capital, primero al Corona Capital 2021 y ahora como telonero de Lorde.

Su presentación en el Pepsi Center fue poderosa. Virtuosismo chido en la guitarra y en el saxofón. Entre canciones, dos o tres veces volteó a un costado del escenario para agradecerle a la artista principal de la noche. Eso sí, no habla mucho, pero prefiere tocar y ganarse un alarido considerable el público. Segurito que ha dejado varias personas encantadas como para que lo empiecen a tener en el radar. POR ACÁ, les contamos sobre él si quieren conocerlo más y por qué su talento ha sido reconocido por artistas del calibre de John Mayer o hasta Taylor Swift.

Llegamos al Pepsi Center WTC para el concierto de Lorde y para abrir la noche, Cautious Clay toma la tarima.

Lorde tomó el Pepsi Center WTC

Ahora sí, el turno era de Lorde. La neozelandesa no se guardó nada para su primer show en México de este 2022 y montó una escenografía muy llamativa que evidentemente gozaron más los afortunados que estaban en el General A.

“Leader of a New Regime” es el cálido tema que sonó al inicio, con la cantante detrás de una estructura que solo permitía ver su sombra. De repente, la energía creció con “Homemade Dynamite” que la puso a bailar frenéticamente para luego subir las escaleras de su escenografía desde donde nos cantó “Buzzcut Season”.

Arranca la presentación de Lorde y ya suena "Buzzcut Season" en el Pepsi Center WTC.

Son rolas bien melancólicas, pero su ritmo te invita a que te eches una buena bailada como ella lo hace en la tarima. Muchos ademanes, bailes y pasos desenfrenados los de la artista, quien viene cargada con un carisma muy particular.

“Ciudad de México, ¿cómo están? Bienvenidos a la gira de Solar Power; estoy feliz de estar aquí esta noche. Quiero que tengan el show más perfecto y hermoso“, comentó Lorde con una sonrisa de que no se cree la energía que la gente ha puesto en apenas tres canciones. Ella dice que ha preparado este show desde hace muchos años y se nota; trae una producción radiante.

Antes de que empiecen a preguntárselo, sí hubo lluvia de Dr. Simis y le regalaron tantos peluches que los puso por ahí amontonados en un rinconcito y agradeció el gesto de la gente. Ya se imaginarán el alarido del público.

“Ribs”, un pequeño inicio en falso y la fiesta se prendió

Vinieron entonces “Stoned at the Nail Salon” y “Fallen Fruit”, que son de esas canciones hechas para partirte el alma. Pero el acto de Lorde es capaz de llevarte de la nostalgia a la fiesta total en el instante menos esperado. Y es que es impresionante lo que hizo con “Ribs”, de la cual nos contó es un tema que escribió cuando era una adolescente.

Ni siquiera el inicio en falso de esa canción arruinó el momento. A diferencia de la versión de estudio que es más atmosférica y nostálgica, la interpretación en vivo está hecha para bailar y gozar como si de un rave se tratara todo esto. Chequen el video de aquí abajito para que vean de qué les hablamos.

La emoción se desborda con "Ribs" y el show de Lorde en la CDMX es una cosa increíble.

“He esperado mucho tiempo para esta noche. Los extrañé, Ciudad de México“, dijo Lorde. Como mencionamos, el optimismo de la cantante viene a tope en esta nueva faceta de su carrera y nos los deja más claro cuando habla de lo extraño que se siente regresar, pero es genial porque es un momento especial e irrepetible.

Se ríe de manera amistosa, se dice afortunada de estar con nosotros y tener música para disfrutar, y así llegan “Hard Feelings” seguida de “Big Star”.

Lorde en su primera noche en el Pepsi Center WTC en la gira Solar Power. Foto: Stephania Carmona

Puro amor y buena vibra de parte de Lorde

Lorde de verdad que ama a su público y chulea a todos sin pensarlo dos veces. “Vinieron a pasar su noche aquí conmigo. Muchas gracias… Dios, son hermosos”, dijo con esa sonrisa que ha sostenido toda la noche y no se va. Como la buena vibra alcanzó su máximo punto, no desaprovechó el momento para darle a sus fans un buen consejo.

Meditar, escuchar y respirar, eso es lo que nos pide. “Si se conocen bien y creen en ustedes mismos, pueden hacer lo que sea”, agrega. Soltó en una breve pausa todo el amor del mundo para su público de la Ciudad de México, explicando lo mucho que le ha cambiado la vida el solo hecho de estar en una sala repleta de gente que la escucha. “Les agradezco mucho siempre”, dice y hasta se chivea.

Otro poquito de nostalgia vino con “Liability”, acompañada del grito de algún fan que acaparó la atención cuando dijo “no me hagas llorar”.

Lorde en su primera noche en el Pepsi Center WTC en la gira Solar Power. Foto: Stephania Carmona

Vinieron entonces las rolas “Sober”, “Supercut” y “Perfect Places”, que sin duda están en el top de las más coreadas de la noche. Puede leerse exagerado para aquellos que no son tanto de ‘ver el vaso medio lleno’, pero el optimismo y la alegría se podía respirar. Sí, eso provocan los conciertos, pero el de Lorde tiene algo que lo eleva a otro nivel. Posiblemente sea esa buena ondez que la propia cantante proyecta cada que tiene chance. Y así lo demuestra antes de tocar “Solar Power”, de la que nos cuenta un par de detallitos cool.

“Son hermosos… Les contaré una historia sobre esta canción. La escribí mientras estaba en la playa… Me sentí con confianza, emocionada y sexy; eléctrica e increíble todo el tiempo…Después de ir a la playa, sentí que debía escribirla”, contó sobre la canción que le da nombre a su más reciente disco. Si eso no es estar inspirada, entonces no sabemos qué lo sea.

Lorde en su primera noche en el Pepsi Center WTC en la gira Solar Power. Foto: Stephania Carmona

Una despedida eufórica

Como dijimos, esta fue una fiesta musical llena de celebración, amor y nostalgia, pero no en el sentido meramente negativo en este último punto. Lorde está en una etapa en la que se le ve más alegre que nunca, con muchas ganas de proyectar esas buenas sensaciones en la gente. La mística de su show te llena de esa sensación, incluso si eres un amargado de primera.

Bastante curioso el caso con “Royals”. La canción debe ser quizá su máxima carta de presentación en la industria musical, pero está muy lejos de ser una de las más coreadas entre las y los fans más acérrimos de la artista. Aún así, este temazo es ya un ‘clásico moderno’ del pop y como tal, lo cantamos porque pues es imposible resistirse.

No podía faltar "Royals" en el regreso de Lorde a la CDMX.

“Team” iba a ser el cierre del concierto, pero Lorde todavía tenía chance de una rolita más, así que se echó “A World Alone” y ni lo dudó tantito: se bajó del escenario, caminó entre sus fans para luego volver a la tarima, mandar besos, más sonrisas, reverencias de agradecimiento y nuevamente, hacer un recordatorio para el público de la hermosa experiencia que ha sido volver a la Ciudad de México. Nosotros, es justo decirlo, vivimos un show muy hermoso también.

Setlist

1. Leader of a New Regime

2. Homemade Dynamite

3. Buzzcut Season

4. Stoned at the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. The Path

7. California

8. Ribs

9. Hard Feelings

10. Big Star

11. Liability

12. Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

13. Mood Ring

14. Sober

15. Supercut

16. Perfect Places

17. Solar Power

18. Green Light

19. Oceanic Feeling

20. Royals

21. Team

22. A World Alone