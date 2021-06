Cautious Clay: La perfecta mezcla entre el jazz, blues y la electrónica sentimental

Muchos dicen que en estos tiempos ya no se hace buena música o no hay artistas excelentes, y por supuesto que están equivocados. Sin embargo, las grandes propuestas están ahí, en un foro muy pequeño o en un lugar recondito del internet, esperando a que algún día los encontremos y nos vuelen la cabeza con su propuesta. Y si tú piensas que en estos tiempos no hay nada de eso, te presentaremos a un joven excepcional, Cautious Clay.

Con 28 años, este músico es una propuesta que emociona y mucho. En su corta pero contundente carrera, cuenta con tres EP’s que lograron llamar la atención de distintos medios y de la industria musical. Imagínense qué tan cañón está que John Mayer ha trabajado en un par de ocasiones con él e incluso, Taylor Swift sampleó una de sus rolas para componer una nueva. Así que como verán, estamos frente a alguien verdaderamente prometedor.

¿Quién es Cautious Clay?

Cautious Clay es el nombre artístico de Joshua Karpeh, quien nació el 30 de enero de 1993 en Cleveland, Ohio. Creció en esa ciudad junto a su madre, quien siempre lo motivó a hacer un montón de actividades más allá de sus estudios, es por eso que se interesó en la música y gracias a los artistas que escuchaba en su casa, como Earth, Wind & Fire and Delfonics, Joni Mitchell y Nick Drake. Aunque cuando creció lo influenció el hip-hop.

Como todos los jóvenes, Joshua pasó su vida escolar “normal” y de hecho se graduó en Asuntos Internacionales en la Universidad George Washington en 2015. A pesar de que terminó una carrera, en realidad nunca ejerció como tal, pues en sus primeros años trabajó como agente inmobiliario en Nueva York durante dos años y más tarde en un agencia de publicidad durante otro año antes de dedicarse a la música de tiempo completo.

Arrancando una gran carrera

Mientras estudiaba, Cautious Clay aprendió producción musical en la Universidad de GW, remezclando ritmos y creando beats para sus amigos. Su estilo musical está influenciado por el hip-hop, con una mezcla de sonidos orgánicos y electrónicos. Por si no fuera suficiente co tener el talento de componer melodías espectaculares, también sabe tocar múltiples instrumentos como el saxofón, la flauta, la guitarra, el bajo, el teclado y la batería.

Sin embargo, y a pesar de trabajar por un buen rato, Joshua no lograba causar el impacto necesario con su música. Es por eso que decidió empezar a grabar covers de otros artistas que admira para publicarlos más tarde en internet. Afortunadamente, la suerte le empezó a sonreír cuando en 2016 la versión que hizo de “So Many Details” de Toro y Moi se hizo viral y llamó la atención de millones de personas en el mundo.

El inicio de Cautious Clay

Un año más tarde, Cautious Clay lanzó su sencillo debut, una rola llena de sensualidad llamada “Cold War”. Gracias a esta canción, logró que la crítica especializada y la industria musical lo volteara a ver. A partir de ese momento, su carrera comenzó a despegar, apoyándose de temas sólidos como “Joshua Tree” que para ser honestos, no se parecían a nada de lo que se estaba escuchando en ese momento y que lo hizo sobresalir de los demás artistas.

Para finales de 2017 se metió al estudio y a inicios de 2018 vio la luz su primer EP, Blood Type. Este material contiene siete rolas que nos muestran de todo lo que es capaz Joshua, llenas de momentos íntimos y cambios de ritmo emocionantes. Sin duda, la carta de presentación fue muy importante no solo para que el público lo conociera, también para que otros músicos escucharan lo que estaba haciendo y se enamoraran de su propuesta.

El camino hacia las grandes ligas

Un artista como Joshua Karpeh no para de tener ideas y canciones en la mente. Es por eso que tan solo unos meses después de lanzar Blood Type, en mayo de 2018, Cautious Clay sorprendió estrenando su segundo EP, Resonance, en el que continúa explorando con ritmos, sonidos y rompiendo las barreras que hay entre géneros. De este material aparecieron grandes rolas como “French Riviera”, “Call Me”, “Smoke” y por supuesto, “Crowned”.

Durante 2019, Joshua tuvo chance de salir de gira por gran parte de Estados Unidos, donde tocó en festivales importantes como SXSW, Governos Ball y Boston Calling. Sin embargo, también pudo presentarse en algunas ciudades de Europa, dando shows en pequeños venues pero que le sirvieron para mostrarse de ese lado del charco. Pero el motor creativo de este chico no para, es por eso que en medio de esto comenzó a planear su siguiente EP.

Colaborando con grandes artistas

A mediados de 2019, Cautious Clay lanzó su tercer material de corta duración, Table of Context. Y sin quererlo, este se convirtió en el empujoncito que necesitaba para comenzar a tener el reconocimiento que tanto se merece, ¿se acuerdan que hace rato que antes les dijimos que algunos artistas se enamoraron de este proyecto? Bueno, pues uno de ellos fue el mismísimo John Mayer, con quien compuso la rola “Swim Home”.

Por si esto no fuera suficiente, este canción también apareció en el soundtrack de la serie de Netflix, 13 Reasons Why, donde logró conquistar a la chaviza que se clavó viendo la historia de Hannah Baker y compañía. Pero las colaboraciones con Mayer no pararon ahí, pues Joshua también apareció en la rola que el guitarrista lanzó ese mismo año, “Carry Me Away”, la cual grabó junto a leyendas como el bajista Pino Palladino.

Para que quede muy claro que otros artistas –y muy grandes– se enamoraron de las canciones que compone Cautious Clay, ni más ni menos que una de las estrellas pop más importantes de la actualidad, Taylor Swift utilizó una de las rolas de este joven. Se trata de “Cold War”, que la cantante sampleó para crear el tema “London Boy” y que aparece en su séptimo material discográfico, Lover. Así que como verán, la industria ya reconoce su potencial.

Preparando el estreno de su álbum debut

Como muchos otros artistas del mundo, Cautious Clay tenía un montón de planes para 2021, pero cuando el coronavirus se convirtió en pandemia tuvo que parar. Pero durante el encierro no se quedó con los brazos cruzados, ya que reunió a varios músicos talentosos y sobre todo jóvenes como Still Woozy, Sophie Meiers, Remi Wolf, Claud, Melanie Faye y HXNS para componer “Cheesin'”, rola con la que ayudaron al fondo de ayuda MusiCares COVID-19.

Además de trabajar con varios amigos, Joshua aprovechó este tiempo para darle forma a lo que será su primer álbum y darnos un montón de adelantos con sencillos como “Agreeable” y “Dying in the Subtlety” que emocionan muchísimo. Sin embargo, la cosa no paró ahí, porque arrancó el 2021 con otras rolas que vendrán incluidas en este LP, como “Roots” y “Karma & Friends”. Así que prepárense porque éste será su año.

El 25 de junio de 2021 será un día clave para Cautious Clay, porque ese día por fin estará en plataformas digitales y en formato físico su álbum debut, el cual llevará por nombre Deadpan Love. Pero más allá de significar su lanzamiento oficial con un disco en forma, esta colección de rolas representa muchos años de esfuerzo y sacrificio, de luchar por sus sueños y ganarse un lugar como un artista talentoso y prometedor.

¿Qué es lo que hace especial a Cautious Clay?

No es un secreto que el hip-hop combinado con el R&B, el soul y hasta el jazz suenan de maravilla, pues muchos músicos han mezclado estos géneros en el pasado dando grandes resultados. Pero lo que hace Cautious Clay con ellos estamos casi seguros que no lo han escuchado, pues se los apropia y los lleva a terrenos más complejos, a su propio imaginario musical donde cualquier cosa puede pasar y nos dará una melodía excepcional.

Algunos medios lo comparan con Frank Ocean y hasta con Grimes a cierto nivel. Y a pesar de que sí tiene cierta influencias que nos pueden recordar a algunos artistas, les podemos decir que la propuesta de Joshua tiene características muy especiales que lo hacen desmarcarse de todos ellos, porque la forma en que compone, graba, toca, produce e interpreta sus canciones es muy diferente y sumamente personal.

En las canciones de Cautious Clay podemos encontrar momentos de felicidad y lucidez emocional, hasta temas más reflexivos y otros cargados de sensualidad. Sus letras también son muy interesantes, pues más allá de quedarse en los típicos temas de siempre, se da el tiempo de escribir reflexiones muy profundas e intensas como “Strange Love”, donde hace una reflexión sobre la lucha de la identidad en los tiempos que vivimos.

Sin duda y a pesar de contar con una trayectoria interesante, llena de éxitos, Joshua aún tiene un largo camino que recorrer. Pero por el momento, ha dejado muy claro las razones por las cuáles no podemos perderlo de vista, pues si ha creado grandes cosas hasta ahora, nos imaginamos las canciones espectaculares que nos presentará cuando tenga más experiencia. Si querían una propuesta fuera de lo normal, él es quien estaban esperando.