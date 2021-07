Lorde reflexiona sobre la madurez en su nueva rola “Stoned at the Nail Salon”

No nos queda la menor duda de que el 2021 quedará marcado como el año de los regresos musicales. Y no, no solo hablamos de los eventos en vivo, como festivales y conciertos, también porque un montón de bandas y artistas que llevaban un buen rato en silencio volverán por la puerta grande con rolas recién salidas del horno. Pero nadie ha causado tanta expectativa como Lorde, que nos presentará un nuevo álbum sumamente esperado.

Fue en 2017 cuando la cantante neozelandesa estrenó su más reciente material discográfico, Melodrama. Desde entonces y luego de la gira mundial que armó para promocionarlo, mantuvo el perfil bajo y prácticamente desapareció –aunque de repente aparecían varias fotos suyas en redes sociales–. Sin embargo, tampoco daba señales de vida o de que estuviera trabajando en su siguiente disco, aunque eso cambió hace unas semanas.

Lorde nos presenta una nueva rola

Tuvieron que pasar casi cuatro años para que Lorde por fin estrenara una rola nuevecita. Pero más allá de confirmar que regresaba oficialmente, unos días después anunció con bombo y platillo que volvía con todo y un nuevo álbum de estudio, que llevará por nombre Solar Power (POR ACÁ pueden checar todos los detalles) y que muy pronto podremos escuchar completito, pero antes de eso nos presentó otra canción.

Este 21 de julio, la artista estrenó un tema llamado “Stoned at the Nail Salon”, que también cuenta con la producción de Jack Antonoff y los coros de Phoebe Bridgers y Clairo. Esta es una canción sumamente relajada donde la cantante reflexiona sobre la manera en que ha madurado a lo largo de todos estos años, mientras la acompaña una melodía compuesta por un par de guitarras, teclados muy sutiles y una maravillosa armonía vocal en el coro.

Una canción para reflexionar sobre la vida

Sobre el sencillo y de acuerdo con Consequence of Sound, Lorde comentó a través de un comunicado que la rola se trata de crecer, de los caminos que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas –buenos y malos– y que espera que con ella, sus fans se sientan identificados y reflexionen al respecto:

“Esta canción es una especie de reflexión sobre el hecho de hacerse mayor, asentarse en la domesticidad y cuestionarse si has tomado las decisiones correctas. Creo que mucha gente empieza a hacerse esas preguntas a mi edad, y me reconforta mucho escribirlas, con la esperanza de que también resuenen en los demás. Utilicé esta canción como un vertedero de tantos pensamientos”.

No olviden que Solar Power, el tercer material discográfico de Lorde estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 20 de agosto. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para calmar un poco las ansias que tenemos por escucharlo de inicio a fin, chequen a continuación su más reciente sencillo, “Stoned at the Nail Salon”: