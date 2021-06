Agarren su agenda: ¡Ya sabemos cuándo se lanzará ‘Solar Power’, el nuevo disco de Lorde!

Ya andamos pasando la primera mitad del 2021 y a lo largo de este tiempo (qué rápido se ha ido el año, ¿verdad?), hemos visto la vuelta de varios artistas de la industria musical. En ese sentido, uno de los regresos que más ruido ha hecho es el de Lorde.

La cantante neozelandesa estrenó hace poco su canción “Solar Power” y como era de esperarse, un nuevo álbum se veía en el horizonte. Pues bien, ya tenemos más detalles sobre cuándo podremos escuchar todo el material, se dio a conocer el tracklist y algunas fechas del tour mundial. Ahora la pregunta es, ¿vendrá a Latinoamérica? 🤔

Lorde revela la fecha de lanzamiento de su nuevo disco

Han pasado cuatro años desde que Lorde lanzó su más reciente placa discográfica, Melodrama, y desde entonces los fans se han preguntado en qué momento veríamos un nuevo disco. Si tomamos en cuenta que entre su material debut (2013) y el segundo pasaron cuatro años, entonces podíamos hacernos a la idea de que el asunto iría por el mismo camino para el tercer álbum… y sucedió.

Como muchos otros artistas, ella aprovechará el 2021 para abrir una nueva etapa en su carrera -luego del fatídico 2020 que complicó a la industria musical- y lo hará con su álbum Solar Power del que hace unos días se liberó el track principal. Ahora sí, vayan agendando el 20 de agosto próximo porque esa es la fecha programada para este lanzamiento.

“El álbum es una celebración del mundo natural; un intento de inmortalizar los profundos y trascendentes sentimientos que tengo cuando estoy al aire libre… En momentos de angustia, dolor, amor profundo o confusión, busco respuestas en el mundo natural. Aprendí a exhalar y sintonizarme. Esto es lo que se logró”, mencionó la cantante un comunicado.

Ya nomás para que sientan un poco la emoción, muy pronto podríamos escuchar un nuevo sencillo del disco. Tal como lo recapitula la NME, Lorde compartió el pasado domingo en su sitio web oficial un teaser de algo llamado “Solstice”, donde se le ve haciendo algún tipo de meditación en un terreno rodeado de flores, una casa de campaña y dos desconocidos alrededor.

Aunque el teaser ya no se encuentra en la página, algunas cuentas de fanáticos en redes sociales pudieron recuperar el video que te mostramos a continuación. Además, la liberación de este pequeño clip coincidió con la llegada del solsticio de verano. ¿Acaso viene un nuevo sencillo?

Tour mundial y un lanzamiento especial (con todo y tracklist)

Como mencionamos antes, el nuevo álbum de Lorde estará fuertemente vinculado a la naturaleza y la artista mostrará su compromiso con la ecología. Por ello, el lanzamiento físico no se hará en discos compactos, vinilos o formatos convencionales pues optará por un music box/caja de música ecológica que además, tendrá contenido visual adicional como fotos, notas escritas en el periodo de realización del álbum y más cosas.

“Decidí desde el principio en el proceso de hacer este álbum que también quería crear una alternativa al CD respetuosa con el medio ambiente y con visión de futuro. Quería que este producto fuera similar en tamaño, forma y precio a un CD… pero que fuera algo que se distinga y que esté comprometido con la naturaleza evolutiva de un álbum moderno“, añadió la intérprete de “Royals”.

Y eso no es todo ya que además de revelar este lunes la fecha de lanzamiento de Solar Power, Lorde también compartió el calendario del tour mundial que hará en 2022. Durante febrero y los primeros días de marzo, ella recorrerá su natal Nueva Zelanda y Australia; luego llegará a Estados Unidos y Canadá para luego finalizar en Europa.

Tomando en cuenta que su última fecha en Estados Unidos es el 7 de mayo y luego pasa a Inglaterra el día 25 de ese mes (como lo señala su calendario), probablemente podría agregar fechas en México y Latinoamérica en ese lapso de dos semanas que tiene antes de pasar a Europa -por ahora, no ha señalado oficialmente algún show en esta región del continente-. Acá andaremos atentos. Por lo mientras, checa el tracklist del nuevo disco más abajo.

Tracklist de Solar Power de Lorde:

1. The Path

2. Solar Power

3. California

4. Stoned in the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. Secrets from a Girl (Who’s Seen It All)

7. The Man with an Axe

8. Dominoes

9. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling