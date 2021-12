Lorde observa el solsticio de invierno con el video de “Leader of a New Regime”

La verdad es que a nada de terminar el 2021 y luego de todo lo que vimos en este tiempo, podemos decir que fue el año de los regresos en la industria musical. A lo largo de estos casi 12 meses, nos tocó ver de vuelta a un montón de bandas y artistas espectaculares, aunque también hubo quienes nos dieron una verdadera sorpresa volviendo después de un buen rato en silencio. Tal es el caso de Lorde, que regresó y en plan grande con varios planes.

Como recordarán, el pasado 20 de agosto y tras casi cuatro años de espera, la cantautora neozelandesa estrenó su tercer material discográfico, Solar Power (ACÁ les dejamos la reseña de este álbum). Por supuesto que esta noticia emocionó a los miles de fans que tiene en todo el mundo, pues nos mostró una enorme evolución con rolas como la que le da título al disco, “Stoned At The Nail Salon”, “Mood Ring” y muchas más.

Lorde le da la bienvenida al invierno con “Leader of a New Regime”

En noviembre, Lorde nos presentó el misterioso y melancólico video de “Fallen Fruit” (POR ACÁ lo pueden checar) y desde entonces, ha planeado todo para la gira que tiene programada por Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Europa. Pero mientras llega el momento de regresar oficialmente a los escenarios, la artista nos sorprende estrenando un videoclip bastante especial para su más reciente sencillo llamado “Leader of a New Regime”.

Este visual –dirigido como los demás por la propia Lorde junto a Joel Kefali– está lleno de imágenes hermosas, con paisajes increíbles de Nueva Zelanda, un par de mujeres a caballo del agua y más. Pero sobre todo, en el video vemos a la cantante observando el solsticio de invierno –el cual se lleva a cabo este 21 de diciembre (AQUÍ les contamos qué es eso)– y con esto, nos demuestra una vez más la enorme conexión que siente en este punto de su vida con la naturaleza.

Este visual es un tributo al solsticio

De acuerdo con SPIN, a través del boletín que la artista manda a todos sus fans por correo electrónico, comentó lo siguiente sobre la idea del videoclip: “Los solsticios deberían tener siempre ofrendas. Así que para ti, aquí está el vídeo (…) Sólo un par de probadas, un sentimiento, un punto medio perfecto en el viaje de ‘Solar Power’. Espero que les guste”. Y la verdad es que estamos de acuerdo, es un gran tributo a este espectacular fenómeno.

Por ahora, parece que Lorde se enfocará en presentar en vivo su nuevo material discográfico, y siendo muy honestos, por acá no perdemos la esperanza de que anuncie aunque sea un concierto en México (pediremos ese deseo en una de las uvas de año nuevo). Pero mientras se anima a regresar a nuestro país, chequen a continuación el video oficial de “Leader of a New Regime”: