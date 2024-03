Lo que necesitas saber: Rumbo al lanzamiento del disco tributo a Talking Heads, Lorde nos muestra una versión de un tema que la banda neoyorquina también reversionó en su momento.

¿Un cover de otro cover? Suena raro, pero es real. Y en ese sentido, el turno es para Lorde que nos demuestra su cariño por los Talking Heads con esta nueva versión de “Take Me To The River”.

Esta rolita llega después de que Paramore hiciera lo propio covereando “Burning Down The House” (que también les quedó bastante bien) y bueno, como que ya se antoje que lleguen más canciones de lo demás artistas que participan en este tributo.

Lorde se une a los tributos a Talking Heads. Foto: Getty.

Lorde le entra al homenaje a Talking Heads con “Take Me to the River”

No es nada nuevo esto de que ciertas canciones se vuelvan más reconocidas en los covers de ciertos artistas en lugar de las originales. Ahí tienen por ejemplo “Hurt” de Nine Inch Nails, que posteriormente se vinculó más a Johnny Cash.

Y otro caso, seguro que muchos reconocerán “Take Me to the River”, original de Al Green, por la versión que lanzaron los Talking Heads por allá en en 1978 y que es considerado uno de los mejores covers de la historia. Bueno, pues ese cover pasó a convertirse en una pieza infaltable del legado de la banda… Y por ello, Lorde decidió rendir tributo con su propia interpretación del track.

Pero no solo eso, sino que la cantante neozelandesa contó en el lanzamiento del tema cómo fue que se enamoró de la legendaria banda. Resulta que fue en 2008, esto gracias a que su mamá le mostró un viejo video de los Talking Heads tocando en una emisión de Top Of The Pops.

Talking Heads en 1978. Foto: Getty.

“Mi mamá, una artista en sí misma, trajo su laptop a mi cuarto una noche y puso el video en YouTube. Se veía muy granulado y en 240p de resolución como mucho… En ese video, vi a una banda de otro tiempo tocando en un programa de televisión“, contó Lorde en un comunicado de prensa.

“Esta versión de la primera canción de la primera canción que escuché de Talking Heads se realizó en unos cuantos días en Los Ángeles con mi amigo Jimmy. Es mi interpretación de aquella experiencia espiritual pixeleada… Es más que un honor ser parte de esta compilación y al hacerlo, estoy regresando el tiempo para fijar algo en la pared de aquella niña“, dijo la cantante.

Vaya descripción emotiva de lo que significa Talking Heads significan para Lorde, ¿no lo creen? Chequen a continuación su cover.

¿Y para cuándo el disco tributo de Talking Heads?

Como les decíamos, el cover de Lorde forma parte de los sencillos previos al lanzamiento de Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense. Este material llega como un álbum tributo impulsado por A24 luego de que el estudio cinematográfico estrenara el año pasado una versión remasterizada del documental Stop Making Sense de la banda.

Serán 16 canciones de artistas como The National, BadBadNotGood, Chicano Batman, Kevin Abstract, Él Mató A Un Policía Motorizado y Miley Cyrus, además de Paramore y Lorde entre otros, las que compongan la compilación.

Lo malo: aún no tiene fecha de lanzamiento, pero seguro no falta mucho para que llegue. Veremos qué sencillo sigue y si ahí nos hacen la buena de revelar el día en que se publique el disco. ¿Emocionados o qué onda?

Esta es la portada de ‘Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense’/Foto: A24 Records

Te puede interesar