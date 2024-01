Paramore se rifó con su cover a "Burning Down the House" de los Talking Heads

Lo que necesitas sabe: Paramore volvió para lucirse con su cover a "Burning Down the House" de los Talking Heads para el disco tributo a 'Stop Making Sense' de A24.

Las cosas con Paramore están demasiado extrañas, pues en las últimas semanas han tenido actitudes bastantes raras que nos han llevado incluso a preguntarnos sobre el futuro de la banda. Sin embargo, mientras se animan a contar todo lo que está pasando y para que la espera por su regreso no sea tan larga, sacaron su cover a “Burning Down the House” de los Talking Heads.

Desde un buen rato les contamos que luego de borrar sus posteos en redes sociales y deshabilitar su página web, Hayley Williams, Zach Farro y Taylor York volverían para homenajear el Stop Making Sense, el icónico disco en vivo de la banda de Nueva York que está festejando cuatro décadas de vida, bajo la supervisión de A24 (quienes restauraron las grabaciones de estos conciertos).

Paramore nos entregó una versión frenética y cool de “Burning Down the House” de los Talking Heads

En aquel momento, justo antes de que cancelaran su presentación en el Vive Latino 2024 y más festivales en Latinoamérica, que la productora de cine independiente les había encargado a Paramore hacer una nueva versión de “Burning Down the House”, uno de los verdaderos himnos de los Talking Heads y que en aquellas presentaciones, la canción sonaba en uno de los momentos importantísimo del espectáculo.

Sin embargo, después de mucha espera, por fin podemos escuchar la versión de Hayley Williams y compañía a este clásico de los neoyorquinos, y sin temor a equivocarnos, podemos decirles que el cover es una joyita. En particular porque respetaron y llevaron muy bien tanto la esencia como el sonido de la canción original, aunque también le dieron su toque a este temazo frenético y divertido.

Ya tenemos a los artistas que forman parte del disco tributo a ‘Stop Making Sense’

Por si esto no fuera suficiente, A24 confirmó por ahora lista completa de artistas que junto a Paramore, formarán parte de este tributo, el cual llevará por título Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense.

Y para que chequen el dato, el lineup de artistas que participan de este proyecto lo conforman nombres como Lorde, The National, Miley Cyrus, The Linda Lindas, Toro y Moi, Kevin Abstract, BADBADNOTGOOD, Chicano Batman, Blondshell, The Cavemen, DJ Tunez, Él Mató a un Policía Motorizado, girl in red, Jean Dawson y Teezo Touchdown… una locura.

Sin embargo, lo que nos tiene con “el Jesús en la boca” es el futuro de Hayley Williams, Zach Farro y Taylor York como agrupación, pues luego de bajarse del Vive Latino 2024, revelaron que los veríamos en su “siguiente era”… pero, ¿eso qué significa? Bueno, pues que al parecer, tras acabar su contrato con Atlantic Records que los unió por dos décadas, todo indica que de ahora en adelante serán independientes.

Pero mientras se aclara qué pasará con Paramore, por qué han actuado tan extraño en el internet de las cosas y demás, trépenle al volumen y corran por sus audífonos para escuchar a continuación el cover cool que la banda se armó a “Burning Down the House” de los Talking Heads.

