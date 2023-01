Los podcast son un increíble complemento para adentrarnos en nuestra música favorita. Por medio de diálogos, reflexiones, análisis y crónicas, este tipo de contenidos nos ayudan a conocer diferentes puntos de vista sobre las obras artísticas e, incluso, en ocasiones podemos escuchar la perspectiva de sus propios creadores.

Escuchar podcast en 2023 es sumamente accesible. Podemos darle play en el coche, en el transporte público, mientras cocinamos o durante nuestras rutinas de ejercicio diario. Un par de audífonos y un dispositivo móvil es prácticamente lo único que necesitamos para distraernos un poco, informarnos y aprender muchísimas cosas sobre nuestros artistas favoritos.

¿Cuáles son los mejores podcast de música para escuchar en 2023? Por acá nos dimos a la tarea de recopilar las propuestas más atractivas para que disfrutes durante los siguientes meses:

Broken Record Podcast

El buen Rick Rubin se convirtió en la voz de uno de nuestros podcast favoritos con Broken Record Podcast. Foto: gvdzooks

El trabajo de los productores de música suele ser sumamente misterioso. Conocemos perfectamente el sonido de álbumes legendarios como The Black Album, In Rainbows y Definitely Maybe, sin embargo, muchas veces todo el crédito se lo llevan los artistas y el trabajo del productor queda relegado a un segundo plano.

En Broken Record Podcast el importante productor Rick Rubin conversa largo y tendido con algunos de los artistas que él mismo produjo y con otros camaradas. Artistas como Run The Jewels, Red Hot Chili Peppers, Ozzy Osbourne, Tame Impala, James Blake y Jack White han sido solo algunos de los invitadazos especiales.

The Pitchfork Review

El popular sitio web especializado en crítica musical estrenó hace algunos meses un podcast de música en el que escuchamos diálogos bien clavados entre sus editores y redactores sobre múltiples temas, pero principalmente, sobre nuevos álbumes.

¿Ya no te da chance de leer sus reseñas como antes? El podcast tiene el sello distintivo de Pitchfork con su estilo analítico, reflexivo y crítico, por lo que puede ser una excelente alternativa para continuar al tanto de los lanzamientos más interesantes del año.

Behind The Vinyl

El podcast conducido por Steven Macri nos regala extensas conversaciones con Dan Campbell de The Wonder Years, Brianna Collins de Tigers Jaw, Jake Ewald de Modern Baseball y muchas otras figuras vinculadas a la escena de la música emo y punk rock de Estados Unidos.

El concepto es simple: amplificar las ideas de los representantes de la comunidad musical y presentar nuevas propuestas del movimiento DIY. Si te laten bandas como Paramore o Fall Out Boy y quieres conocer actos más pequeños pero con mucho corazón, este es el lugar.

Radio Primavera Sound Presents

Radio Primavera Sound, producido por los organizadores del famoso festival español, realiza varios podcast de música que nos llaman la atención; sin embargo RPS Presents es de los mejores por la calidad de sus entrevistas.

En el último año se publicaron charlas con Slowdive, Chai, Jenny Hval y Cate Le Bon, nomás para que se den una idea del talentazo que es invitado a este podcast.

Tutti Frutti Podcast

Un coctelito afrutado y fresco que mezcla varios artistas, géneros y tendencias. Esto es Tutti Frutti, el podcast de música conducido por Sopitas.

El proyecto que nació en plena pandemia descubre música nueva, dialoga con sus propios creadores, reflexiona sobre el estado actual de la industria musical e innova en la creación de contenidos digitales, específicamente en el ámbito del podcast de música.

¿Qué les parecen? ¿Cuáles son sus podcast de música favoritos? ¡Recomienden sus programas predilectos en nuestras redes sociales! Seguro hay por ahí varios buenísimos que no nos hemos topado y valen mucho la pena.