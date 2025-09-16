El esperado cartel oficial de Coachella 2026 ya está aquí y, como cada año, llegó lleno de sorpresas. Pero más allá de los headliners que muestran una inclinación abierta al pop, con Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, que se suman a la historia del festival, lo que realmente emociona a los fans son los inesperados regresos de bandas y artistas que llevaban años sin pisar un escenario o sin lanzar música nueva y que de la nada, aparecieron en el cartel.

Lineup completo del Coachella 2026

Desde íconos del indie hasta leyendas del K-pop y el rock industrial, este es un recuento de los regresos más esperados en Coachella 2026.

The xx: el silencio terminó

The XX está de regreso en Coachella 2026/Foto: Getty Images

Después de varios amagos y muchos años de espera, The XX regresa oficialmente a los escenarios tras su último show en el 2018. Su confirmación en el festival es, sin duda, uno de los momentos más esperados para los fans que hemos disfrutado de los actos individuales de Romy, Oliver y Jamie xx, pero que moríamos por ganas de volver a disfrutar de The XX en conjunto.

The Strokes: a 25 años del Is This It

Foto: Stephania Carmona

Cinco años han transcurrido desde el lanzamiento de The New Abnormal, y a primera vista, el anuncio de The Strokes en Coachella 2026 nos hace pensar que puede haber nueva música en el horizonte. Aunque al mismo tiempo es imposible no pensar que en el 2026 se cumplen 25 años del lanzamiento del Is This It, por lo que tambien podría ser un show (o gira) conmemorativa. Lo que es un hecho, es que, The Strokes regresan para demostrar que siguen siendo una de las bandas más queridas (y trascendentes) del rock alternativo.

Lykke Li: regreso íntimo y esperado

Foto: Lykke Li

La cantante sueca había estado lejos de los reflectores, y el festival de Coachella 2026 pinta para ser una de sus primeras grandes presentaciones en mucho tiempo. Lykke Li es de esas artistas que convierten el desierto en un lugar melancólico y mágico.

David Byrne: el genio de Talking Heads

Fotografía David Byrne

El legendario exvocalista de Talking Heads vuelve al festival con un show que seguramente combinará música, arte y performance. David Byrne es garantía de espectáculo único y su presencia es uno de los grandes lujos del cartel.

The Rapture: dance-punk para los nostálgicos

Otra reunión inesperada es la de The Rapture, banda clave del dance-punk dosmilero. Su show en Coachella 2026 será su regreso oficial a los escenarios y, para muchos, un momento de pura nostalgia.

Nine Inch Noize: industrial y electrónica de alto calibre

Nine Inch Noize es el proyecto colaborativo entre Nine Inch Nails y Boys Noize que se presenta en Coachella 2026

Una de las sorpresas más comentadas fue la confirmación de Nine Inch Noize, un proyecto que reúne a Boys Noize con miembros de Nine Inch Nails. La combinación pinta para ser uno de esos sets que marcan época en Coachella.

BIGBANG: el K-pop vuelve a Indio

El grupo surcoreano había sido anunciado para 2020, pero la pandemia frustró su debut en Coachella. Ahora, con el cartel de 2026, BIGBANG finalmente tendrá su revancha y promete ser uno de los shows más multitudinarios del festival.

Coachella 2026, un festival de regresos

Si algo queda claro es que este año Coachella no solo apostó por lo nuevo, también por traer de vuelta a bandas y artistas que marcaron a toda una generación. Desde The xx hasta The Rapture, pasando por The Strokes y BIGBANG, la edición de Coachella 2026 pinta para ser una de las más memorables de los últimos años del festival.