Lo que necesitas saber:
El Festival Coachella 2026 presentó su lineup completo con varias sorpresas como The XX, una presentación especial de Radiohead y Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como headliners.
Casi se nos atora el maíz del pozole, pero resulta que el Festival Coachella 2026 acaba de presentar su lineup completo. Algunos nombres nos agarraron por sorpresa y otros más la verdad nos emocionaron bastante, entonces tienen que echarle un ojo.
A primera vista podrán ver que The xx regresa completo, así como un anuncio misterioso de Radiohead.
Los headliners de los tres días son Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G. Acá les contamos todos los detalles del lineup, así como el cartel completo.
Aquí está el cartel completo de Coachella 2026
Primero lo primero, ¿no? Acá esta el cartel oficial de Coachella 2026 para que le echen un ojo.
Para que vayan apartando todo el asunto, el festival de California será durante dos fines de semana en abril de 2026.
Fechas del Coachella 2026
Las fechas para el Coachella 2026 son estas:
- Primer fin de semana: Abril 10, 11 y 12.
- Segundo fin de semana: Abril 17, 18 y 19.
Lineup completo de Coachella 2026
Si no quieren andarle haciendo zoom a los actos o no pueden descargar la imagen completa, acá los tenemos cubiertos con todos los actos del lineup completo por cada día.
Lineup de Coachella para el viernes 10 y 17 de abril
- Sabrina Carpenter
- The xx
- Nine Inch Noize
- Disclosure
- Turnstile
- Ethel Cain
- Dijon
- Teddy Swims
- KATSEYE
- Devo
- Sexyy Red
- Central Cee
- Foster the People
- Levity
- Blood Orange
- Moby
- Marlon Hoffstadt
- Lykke Li
- fakemink
- Gordo
- Creepy Nuts
- Joyce Manor
- BINI
- Kettama
- Groove Armada
- Joost
- HUGEL
- CMAT
- Slayyter
- Prospa
- Hot Mulligan
- Hamdi
- Fleshwater
- Max Styler
- Wednesday
- Dabeull
- The Two Lips
- Ninajirachi
- Max Dean x Luke Dean
- Cachirula & Loojan
- Jessica Brankka
- Chloé Caillet x Rossi.
- Arodes
- NewDad
- Carolina Durante
- flowerovlove
- Febuary
- Bob Baker Marionettes
- Youna
- Sahar Z
Lineup de Coachella para el sábado 11 y 18 de abril
- Justin Bieber
- The Strokes
- GIVĒON
- Addison Rae
- Labrinth
- SOMBR
- David Byrne
- Interpol
- Alex G
- Swae Lee
- Solomun
- Taemin
- PinkPantheress
- Royel Otis
- REZZ
- Fuji Kaze
- Adriatique
- Davido
- Boys Noize
- Geese
- rusowsky
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
- Green Velvet x AY YBO
- Luísa Sonza
- ZULAN
- Los Hermanos Flores
- Bedouin
- Ceremony
- 54 Ultra
- Noga Erez
- Ben Sterling
- Blondshll
- Lamhirn Girls
- Ecca Vandal
- Mind Enterprises
- Freak Slug
- SOSA
- Mahmut Orhan
- Riordan
- Die Spitz
- WHATMORE
- GENESI
- Yamagucci
Lineup de Coachella para el domingo 12 y 19 de abril
- Karol G
- Young Thug
- Kaskade
- BIGBANG
- Laufey
- Major Lazer
- Iggy Pop
- FKA twigs
- Wet Leg
- Clipse
- Subtronics
- Little Simz
- Mochakk
- Duke Dumont
- Worship
- Armin van Buuren
- Adam Beyer
- Holly Humberstone
- Gigi Perez
- The Rapture
- Suicidal Tendencies
- BUNT.
- French Police
- Black Flag
- Oklou
- Röyksopp
- The Chats
- DRAIN
- Model/Actriz
- COBRAH
- Los Retros
- WhoMadeWho
- Jane Remover
- R8Z
- Glitterer
- Carlita
- Josh Baker
- MÉSTIZA &friends
- AZZECCA
- LE YORA
- Samia
- Tomora
¿Qué es lo de Radiohead en Coachella 2026?
Seguro notaron que hasta abajo del lineup completo de Coachella 2026 aparece de Radiohead que está preparando una gira para algunas ciudades de Europa para finales del 2025.
Aunque es una posibilidad que sea un acto completo, la verdad es que está extraño que sea un debut en búnker que no se había anunciado antes.
Lo que sí sabemos es que Kid A Mnesia es una recopilación de los discos Kid A (2000) junto con Amnesiac (2001) que hace algunos años se presentó también como experiencia audiovisual. Entonces, habrá que esperar algunas semanas para saber más al respecto.