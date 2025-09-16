Lo que necesitas saber: El Festival Coachella 2026 presentó su lineup completo con varias sorpresas como The XX, una presentación especial de Radiohead y Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como headliners.

Casi se nos atora el maíz del pozole, pero resulta que el Festival Coachella 2026 acaba de presentar su lineup completo. Algunos nombres nos agarraron por sorpresa y otros más la verdad nos emocionaron bastante, entonces tienen que echarle un ojo.

A primera vista podrán ver que The xx regresa completo, así como un anuncio misterioso de Radiohead.

Oliver Sim, Jamie xx y Romy //Fotos: Casper Sejersen/Alasdair McLellan/Vic Lentaigne

Los headliners de los tres días son Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G. Acá les contamos todos los detalles del lineup, así como el cartel completo.

Aquí está el cartel completo de Coachella 2026

Primero lo primero, ¿no? Acá esta el cartel oficial de Coachella 2026 para que le echen un ojo.

Para que vayan apartando todo el asunto, el festival de California será durante dos fines de semana en abril de 2026.

Fechas del Coachella 2026

Las fechas para el Coachella 2026 son estas:

Primer fin de semana: Abril 10, 11 y 12.

Segundo fin de semana: Abril 17, 18 y 19.

Si no quieren andarle haciendo zoom a los actos o no pueden descargar la imagen completa, acá los tenemos cubiertos con todos los actos del lineup completo por cada día.

Lineup de Coachella para el viernes 10 y 17 de abril

Sabrina Carpenter

The xx

Nine Inch Noize

Disclosure

Turnstile

Ethel Cain

Dijon

Teddy Swims

KATSEYE

Devo

Sexyy Red

Central Cee

Foster the People

Levity

Blood Orange

Moby

Marlon Hoffstadt

Lykke Li

fakemink

Gordo

Creepy Nuts

Joyce Manor

BINI

Kettama

Groove Armada

Joost

HUGEL

CMAT

Slayyter

Prospa

Hot Mulligan

Hamdi

Fleshwater

Max Styler

Wednesday

Dabeull

The Two Lips

Ninajirachi

Max Dean x Luke Dean

Cachirula & Loojan

Jessica Brankka

Chloé Caillet x Rossi.

Arodes

NewDad

Carolina Durante

flowerovlove

Febuary

Bob Baker Marionettes

Youna

Sahar Z

Lineup de Coachella para el sábado 11 y 18 de abril

Justin Bieber

The Strokes

GIVĒON

Addison Rae

Labrinth

SOMBR

David Byrne

Interpol

Alex G

Swae Lee

Solomun

Taemin

PinkPantheress

Royel Otis

REZZ

Fuji Kaze

Adriatique

Davido

Boys Noize

Geese

rusowsky

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Green Velvet x AY YBO

Luísa Sonza

ZULAN

Los Hermanos Flores

Bedouin

Ceremony

54 Ultra

Noga Erez

Ben Sterling

Blondshll

Lamhirn Girls

Ecca Vandal

Mind Enterprises

Freak Slug

SOSA

Mahmut Orhan

Riordan

Die Spitz

WHATMORE

GENESI

Yamagucci

Lineup de Coachella para el domingo 12 y 19 de abril

Karol G

Young Thug

Kaskade

BIGBANG

Laufey

Major Lazer

Iggy Pop

FKA twigs

Wet Leg

Clipse

Subtronics

Little Simz

Mochakk

Duke Dumont

Worship

Armin van Buuren

Adam Beyer

Holly Humberstone

Gigi Perez

The Rapture

Suicidal Tendencies

BUNT.

French Police

Black Flag

Oklou

Röyksopp

The Chats

DRAIN

Model/Actriz

COBRAH

Los Retros

WhoMadeWho

Jane Remover

R8Z

Glitterer

Carlita

Josh Baker

MÉSTIZA &friends

AZZECCA

LE YORA

Samia

Tomora

¿Qué es lo de Radiohead en Coachella 2026?

Seguro notaron que hasta abajo del lineup completo de Coachella 2026 aparece de Radiohead que está preparando una gira para algunas ciudades de Europa para finales del 2025.

Aunque es una posibilidad que sea un acto completo, la verdad es que está extraño que sea un debut en búnker que no se había anunciado antes.

Lo que sí sabemos es que Kid A Mnesia es una recopilación de los discos Kid A (2000) junto con Amnesiac (2001) que hace algunos años se presentó también como experiencia audiovisual. Entonces, habrá que esperar algunas semanas para saber más al respecto.