¿Quién es Los Retros y por qué no te puedes perder este proyecto de nostalgia latina?

En la actualidad tenemos un montón de artistas jóvenes haciendo cosas sumamente interesantes, sobre todo aquellos con raíces latinas en Estados Unidos. Sin embargo, hay algo que nos ha quedado muy claro: la mayoría están retomando los ritmos con los que crecieron y que en muchas ocasiones, les inculcaron sus propios padres. Tal es el caso de Los Retros, un proyecto que por el nombre podrían pensar que se trata de una banda, pero en realidad son las ideas de un solo chico.

Con apenas unos cuantos años dentro de la industria musical, este artista emergente se ha ganado el reconocimiento y la atención no solo de sus propios fans, también de la crítica especializada. Sobre todo porque su sonido es una mezcla interesante entre la música del pasado viejitas pero bonitas, como dirían por ahí y temas actuales. Todo esto da como resultado una propuesta única en su tipo y que por supuesto, no pueden dejar pasar. A continuación les contamos todo lo que deben saber.

También puedes leer: 10 ARTISTAS Y BANDAS QUE DEBES TENER EN EL RADAR PARA EL 2022

¿Quién es Los Retros?

Los Retros es el proyecto de Mauri Tapia, un joven mexicano-estadounidense originario de Oxnard, en California. Desde temprana edad y debido a las raíces de sus papás se interesó por la música, sobre todo en diversos artistas latinos de antaño y que marcaron el sonido de los 70 y 80, como Los Ángeles Negros. Con estas influencias, empezó a tomar clases de distintos instrumentos como la guitarra, la cual comenzó a tocar a los ocho años.

Conforme creció aprendió a tocar un montón de instrumentos, pero quizá lo más importante fue que en ese momento también compuso sus primeras canciones en la intimidad de su cuarto. En un inicio, sus maquetas estaban orientadas hacia el hip-hop y música de videojuegos, pero poco a poco empezó a escribir canciones inspiradas en estos grupos que escuchaban nuestros padres así como por artistas de funk y jazz vintage.

Justo en su adolescencia, Mauri Tapia formó una banda llamada Retrospect, pero más tarde los dejó y acabó creando Los Retros como un proyecto en solitario, ya que prácticamente grababa solo sus canciones, utilizando una consola de segunda mano en su cuarto, que también resultó ser el salón de su familia. Aprovechando la magia del internet, en 2017 comenzó a publicar sus propias rolas, las cuales llamaron la atención de varias personas.

Firmar con un sello y publicar su primer sencillo

Por supuesto que el siguiente paso era dar conciertos, pero aunque es su proyecto como solista, reunió a una banda con la que salió de gira por el sur de California en ese mismo año. Gracias a estas presentaciones, Mauri se hizo de un montón de fans locales e inevitablemente logró llamar la atención del DJ Peanut Butter Wolf, quien lo firmó para su propio sello discográfico Stones Throw cuando Tapia tenía 19 años.

Después de un buen rato puliendo su sonido y propuesta, Los Retros lanzó su sencillo debut “Someone to Spend Time With” en febrero de 2019, rola en la que colaboró con la cantante Firelordmelisa. A partir de ese momento, se llevó la atención y el reconocimiento no solo de los pocos fans que tenía, también de la crítica especializada. Por si esto no fuera suficiente, ese mismo año también fue telonero de Cuco, ganándose al público por completo.

Un nuevo EP y planeando un proyecto más grande

Después de esa canción, Mauri Tapia publicó otros sencillos como “Friends” y “Never Have Enough”, que sirvieron como el preámbulo del lanzamiento de su primer EP que se llamó como su primera banda: Retrospective. La gran mayoría de las seis rolas de este material de corta duración estuvieron inspiradas en Lupe, su amiga con la que se casó en 2019 , pero esto no es lo único que tenía planeado este musicazo.

Para 2020 y a pesar de la pandemia, Los Retros presentó varias canciones como “New Humanity”. Al final, estos temas los reunió en un nuevo EP titulado Everlasting. Sin embargo, a pesar de que se le veía bastante cómodo con este formato, Tapia estaba planeando algo mucho más grande, un proyecto que se convertiría en el más importante y grande en lo que va de su joven carrera: componer, grabar y producir un disco completo.

En 2021 y después de mucho trabajo, Los Retros estrenó su material discográfico debut, el cual lleva por nombre Looking Back. En este conjunto de siete canciones, vemos por completo la esencia de este proyecto y es el reflejo de tantos años de picar piedra y trabajar dentro de la escena musical independiente. Y no nos queda la menor duda de que a lo largo del 2022 crecerá y escucharemos un montón de cosas sobre este artista.

¿Qué es lo que hace especial a Los Retros?

Si algo nos ha quedado muy claro es que el talento latino en Estados Unidos es enorme, pues en la última década han surgido bandas y artistas con raíces de los países de hablahispana de América haciendo cosas sumamente interesante. Sin embargo, estamos seguros que Los Retros se distinguen de todos los demás de esta misma camada porque tienen un sonido bastante peculiar y distinto, una vibra característica que te atrapa desde los primeros segundos.

Pero quizá lo más interesante es que con su música, Mauri Tapia está presentándole esos sonidos del ayer a una nueva generación, combinándolos con un toque moderno: si tuviéramos que definir su proyecto sería un pop rock lo-fi nostálgico. Además, complementando las melodías hay letras que hablan sobre el amor, su contraparte y otras situaciones adolescentes por las que todos pasamos. Todos estos elementos dan como resultado canciones melancólicas e hipnóticas.