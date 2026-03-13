Lo que necesitas saber: Mac DeMarco viene a nuestro país para presentarse en seis ciudades.

Los muchos fans de Mac DeMarco ya no tendrán excusa para no ver al artista canadiense. Como parte de las celebraciones de la revista Indie Rocks, DeMarco se echará un tour por todo el país. De norte a sur, sí señor.

Mac DeMarco lanzará Guitar, su nuevo disco, el 22 de agosto. Foto: Cortesía.

¿En cuáles ciudades y cuándo se presentará?

“Nos espera un viaje sonoro con macsrecordlabel como nunca antes lo hemos vivido”, se asegura desde la cuenta oficial de Hipnosis, el festival organizado por Indie Rocks y que a lo largo del año ofrece conciertos como los que ahora se preparan con Mac DeMarco.

Tour, mini tour, como le quieran llamar a la serie de conciertos que DeMarco ofrecerá durante noviembre próximo. Serán seis los shows que dará, en seis ciudades (y para los que ya hay boletos en venta).

CDMX, Estadio Fray Nano / 6 de noviembre

Guadalajara, C4 Concert House / 8 de noviembre

Monterrey, Showcenter Complex / 12 de noviembre

Los Cabos, El Ganzo / 14 de noviembre

Tijuana, Antiguo Cine Bujazán / 20 de noviembre

Ensenada, Centro Cultural Riviera / 22 de noviembre

Precios de los boletos para Mac DeMarco

Los boletos para Mac DeMarco ya están en venta en Fever Up y los precios en su Fase I son los siguientes:

General: 950 pesos

VIP: 1,800 pesos

Ojo: estos precios son sólo para el show en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de Mexico. Cada venue tiene sus cifras. Son estas:

Guadalajara:

$1,714.50 ($1,500.00 Boleto + $214.50 C. x Serv. + $0.00 C. x T. C.) – PREFERENTE – Regular Price

$1,257.30 ($1,100.00 Boleto + $157.30 C. x Serv. + $0.00 C. x T. C.) – GENERAL – Regular Price

Imagen ilustrativa. Foto: cortesía.

Monterrey: 790 – 1,500 pesos

Los Cabos (ya en etapa 2): 1,045 pesos

Para Ensenada y Tijua no hay información disponible sobre los precios, pero Indie Rocks indica que ya están a la venta los boletos.