Lo que necesitas saber: Macario Martínez anda de estreno con una nueva canción inspirada en la historia de Joel y Ellie de 'The Last of Us'

Está rompiéndola. Después del éxito con sus conciertos y festivales, la carrera de Macario Martínez sigue creciendo: ahora está estrenando una nueva canción inspirada en la historia y la música de la serie The Last of Us.

La rola, con todo el toque folk originado en la creatividad de Gustavo Santaolalla, se acaba de estrenar con el lanzamiento de la segunda temporada de la serie.

Escucha la nueva canción de Macario Martínez inspirada en The Last of Us

De acuerdo con el propio cantautor mexicano, retomó la historia de Ellie y Joel para componer esta canción que se llama “Si te mentí”.

Macario Martínez se inspira en uno de los momentos que marcaron la primera temporada de The Last of Us. Está escrito desde la perspectiva de Joel para los instantes más sensibles: mentir para proteger a Ellie.

¿Cómo ven el video? // Foto: MAX y HBO Latam

“La canción habla desde el punto de vista de Joel y su sentir después de haberle salvado la vida a Ellie, pero al mismo tiempo haberle tenido que mentir. Traté de reflejar cómo Joel ve a su hija Sara a través de los ojos de Ellie, y cómo toma esa decisión de protegerla, sin importar el futuro de la humanidad, porque Joel no tenía un sentido hasta que Ellie apareció”, comentó Macario Martínez sobre esta canción.

El tema ya está disponible:

La canción de Macario Martínez sobre The Last of Us viene con video incluido y la puedes escuchar en todas las redes sociales de Max y HBO Latam.

The Last of Us estrena temporada 2

Y para todos los fans de la serie: acuérdense que The Last of Us regresa este 13 de abril a nuestras pantallas. El primer capítulo de la temporada 2 estará disponible a las 7 de la noche, para que preparen sus palomitas.