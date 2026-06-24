Lo que necesitas saber: La biopic de Madonna parece que no se hará (por el momento). Ahora, la cantante trabaja en una serie autobiográfica.

Desde hace años se habla de una película biográfica de Madonna… pero nomás nunca se ha realizado, pese a que tiene taquilla asegurada. Recientemente, la propia cantante ha revelado qué impidió la filmación de la esperada biopic.

Madonna con jersey del Celta de Vigo / Foto: rccelta.es

Universal Studios no aprobó el presupuesto que Madonna pedía

A días del lanzamiento de su nuevo disco, Confessions II, Madonna tuvo una entrevista para la revista Interview y, además de varios asuntos, habló sobre su fallida biopic. De acuerdo con la Reina del Pop, la principal razón para que ésta no se haya realizado fue que la productora no quiso meterle presupuesto.

“He tenido una vida extraordinaria. He tenido una vida intensa, así que necesitaba un gran presupuesto. ¿Me entiendes?”, comenta Madonna respecto a las dudas de Universal Studios… los ejecutivos no entendían por qué iban a tener que desembolsar tanto dinero para una biopic (se desconoce cuál es la cifra, pero seguro fue bastante majadera).

Madonna en Times Square / Foto: Captura de pantalla (mejorada con IA).

Al parecer, a Madonna le molestó bastante la postura de Universal Studios… y no sólo por no querer sacar la chequera, sino por el tiempo invertido sin nada de nada: dos años escribiendo el guión de la película y otros dos trabajando en cuestiones de producción (ya hasta había cast, con Julia Garner como actriz elegida para interpretarla).

Ahora trabaja en una bioserie con Netflix

Según cuenta la Reina del Pop, ella trató de que la película sí o sí se hiciera. Incluso, para reducir los costos, propuso que la cinta se grabara en Serbia… pero hasta de eso los ejecutivos desconfiaron. No creyeron que ella, siendo Madonna, logrará estar más de cuatro días en aquel país.

Foto: Buena Vista Pictures

En fin, ahora está con Netflix trabajando en la realización de una serie… para la cual ha tenido que escribir un nuevo guion, ya que el que hizo para la película es propiedad de Universal Studios y, en caso de querer usarlo, tiene que pagar una buena cantidad de dinero.

Hasta donde se sabe, la biopic de Madonna contaría los primeros años de la cantante en su natal Michigan, así como el inicio de su trayectoria profesional en Nueva York. La película habría llegado hasta el lanzamiento del disco Ray of Light.