Lo que necesitas saber: Además de quejarse porque tenían que levantarse temprano al día siguiente, los demandantes reprochan que tuvieron problemas con el transporte al salir del concierto.

“Órale, que mañana voy a trabajar”… lo que muchos gritan a los cinco minutos de retraso en los conciertos, es lo que fans de Madonna ponen como uno de los argumentos para su demanda. Pero bueno, la diferencia es que la Reina del Pop comenzó su show con dos horas de retraso.

Foto: Getty Images

Madonna retrasó su salida en los tres show que ofreció en Brooklyn

Medios internacionales reportan la demanda que enfrenta Madonna en un tribunal de Nueva York, ciudad en la que recientemente se presentó como parte de su Celebration Tour. Los cargos que enfrenta la cantante por comenzar “unos minutitos” tarde su show son publicidad engañosa y tergiversación negligente, al comenzar su presentación a las 22:30 horas, cuando el boleto clarito decía 20:30 horas… y no una sola ocasión, sino las tres fechas veces que ofreció concierto en el Barclays Center de Brooklyn.

CNN, medio que ya tuvo acceso a la demanda, señala que los fans de Madonna reprochan que los conciertos iban terminando por ahí de la 1:00 de la madrugada, lo cual para muchos fue motivo de varios problemas, comenzando con el transporte que, debido a la hora, era escaso y caro.

Madonna en el primer show del ‘The Celebration Tour’. Foto: Getty Images

“Además, muchas personas que asistieron a los conciertos entre semana tuvieron que levantarse temprano para ir a trabajar y/o atender sus responsabilidades familiares al día siguiente”, señala la demanda citada por CNN.

No es la primera vez que Madonna enfrenta demandas de este tipo

De acuerdo con The Guardian, son apenas dos fans de la Reina del Pop quienes están reclamando la situación y lo hacen, especialmente, por lo ocurrido en la presentación que la intérprete de 65 años ofreció el 13 de diciembre.

“Si los demandantes y otros miembros del grupo hubieran sabido que los conciertos comenzarían después de las 10:30 p. m., nunca habrían aceptado comprar las entradas”, señala la demanda en la que también se piden acciones en contra de Live Nation Worldwide, Inc; Giras Live Nation M; y Brooklyn Events Center, LLC.

Foto: Madonna// Ocesa

Michael Fellows y Jonathan Hadden (los dos demandantes), buscan que su demanda sea colectiva, por lo que buscan el apoyo de otros fans afectados; no sólo por lo ocurrido el 13 de diciembre, sino el otro par de conciertos que Madonna ofreció en Brooklyn (los días 14 y 16).

No es la primera vez que Madonna enfrenta una demanda de este tipo. Según The Guardian, en 2019 un fan realizó acciones legales contra la cantante por el retraso de su gira Madame X, argumentando incumplimiento de contrato. Al parecer, no prosperó.

Te puede interesar