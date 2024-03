Lo que necesitas saber: Que no se te pase el dato... aquí te dejamos el dato con el mapa del festival y más.

Ya estamos a nada de una de las fiestas musicales más esperadas de las CDMX año con año. Y bueno, es hora de ir armando el recorrido con el mapa del AXE Ceremonia 2024.

El festival se realizará estos próximos 23 y 24 de marzo en el Parque Bicentenario y uffff, qué cartelazo se armaron con Kendrick Lamar, Romy, LCD Soundsystem, Sampha, Arca, Grimes... Dos días enteros de fiesta total para que se vayan preparando.

Este es el line-up oficial del Axe Ceremonia 2024. Foto: AXE Ceremonia.

Este es el mapa del AXE Ceremonia 2024

Para que no haya pierde, recuerden que una forma facilita para llegar al festival es bajar en la estación Refinería de la Línea 7 (la naranja pues) del STC Metro. De ahí, debes caminar hacia la Av. 5 de Mayo para encontrar la entrada principal al Parque Bicentenario, de donde caminarás hacia el acceso al festival.

Por otro lado, si vienes en auto y ocupas estacionamiento, solo encontrarás el acceso al estacionamiento por la puerta 2 del venue. Bueno, pues aquí te dejamos el mapa del AXE Ceremonia 2024 para que localices escenarios, amenidades, servicio médico, salida de camiones y más…

Este es el mapa oficial del AXE Ceremonia 2024. Foto: AXE Ceremonia.

Los horarios del AXE Ceremonia

Y para que de una también vayas planeando necesitas los horarios, por aquí te los dejamos también para que los tengas a la mano. Las puertas abren a la 1:00 PM, para que estés al tiro. Y qué onda, ¿se te empalmaron algunas presentaciones?

Horarios para el sábado 23 del festival. Foto: AXE Ceremonia.

Horarios para el domingo 24 del festival. Foto: AXE Ceremonia.

¿No tienes boletos aún? Aquí los puedes conseguir

Ya les dejamos horarios y mapa del AXE Ceremonia 2024… ¿Y ya tienen sus boletos? Si aún andan pensándola y como que sí les está entrando la espinita, les decimos que todavía hay boletos a la venta, para que no se queden fuera.

Por aquí pueden comprar boletos en diferentes modalidades: el Ticket2Ride, abonos Plus, Comfort Pass y toda la onda. Ya tienen el dato para que no se les pase, eh. No te olvides de seguir nuestra cobertura del AXE Ceremonia aquí, en Sopitas.com.

Te puede interesar