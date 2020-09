¿Quería competir con Kurt Cobain? Mariah Carey dice que grabó un disco de grunge en los 90

Aunque no lo crean porque parece increíble, estamos a tan solo tres meses de Navidad. En los supermercados están empezando a sacar los adornos para esta gran época del año, y poco a poco nos preparamos para entrarle a los romeritos, el pavo y demás delicias (aunque aún no sabemos si tendremos que festejar a distancia) pero lo que sí es seguro es que Mariah Carey volverá a sonar con “All I Want For Christmas”.

Hace algunos días, la cantante anunció con bombo y platillo que lanzará un libro con todas sus memorias, el cual lleva por nombre The Meaning of Mariah Carey y donde contará muchas de las anécdotas que le han ocurrido durante casi 32 años dentro de la industria musical. Pero ahora nos quedamos con el ojo cuadrado pues la estrella pop contó que en algún momento de su carrera grabó un disco de grunge… sí, así como lo leen.

Resulta que para promocionar este libro, Mariah Carey compartió un fragmento en su cuenta de Twitter. En él platica que en 1995 y cuando estaba grabando Daydream –uno de los discos más exitosos de su carrera– comenzó a trabajar en un proyecto completamente diferente a lo que en ese entonces acostumbraba, pues dejaba a un lado el sonido pop que la caracterizaba para entrarle a algo más alternativo.

De acuerdo con Consequence of Sound, lo único que quería la cantante con estas sesiones era reírse, aunque esto le ayudó a superar un par de momentos oscuros en su vida e incluso quería presentar estos temas con un álter ego: “Lleve una pequeña canción de alt-rock a la banda y tarareaba un tonto riff de guitarra. Ellos la tomaron y la grabábamos inmediatamente. Era irreverente, crudo y urgente, y la banda se metió en ello. De hecho, empecé a amar algunas de las canciones. Me comprometía totalmente con mi personaje”.

Fun fact: I did an alternative album while I was making Daydream 👀 Just for laughs, but it got me through some dark days. Here’s a little of what I wrote about it in #TheMeaningOfMariahCarey 🤟 S/O to my friend Clarissa who performs the lead w/ me as a hidden layer #Chick #TMOMC pic.twitter.com/Re23t5whcd

— Mariah Carey (@MariahCarey) September 27, 2020