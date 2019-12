Quizá la noticia de que Mariah Carey se convirtió en la primera artista en poner una canción en el número 1 de Billboard en cuatro década distintas, suene más impresionante de lo que es. Pero la realidad es que sí es una sorpresa. Resulta que Mariah, una de las divas por excelencia de los 90, es la única artista que logra poner el mismo éxito en los 90, los 2000, los 2010 y ahora, el final de esta década con el casi inicio de 2020 (esta semana ya cuenta como la nueva década).

¿La canción responsable? Ni más ni menos que “All I Want for Christmas Is You”. Y no sólo eso. Esta rola de 1994 le ha dado a Mariah Carey otros momentos altos en su carrera como artista, pues se trata de su décimo novena canción en ocupar el primer lugar del chart. Sus primeros 14 fueron en la década de los 90 y logró colar otros cuatro en el nuevo milenio.

Hace mucho que Mariah no tiene un enorme éxito, al menos no nuevo, pero parece que la artista podría vivir de las glorias pasadas y entrar en una lista de récords que sólo bandas como The Beatles ha podido mantener… y ahí la cosa sí se pone impresionante. Ahora, “All I Want for Christmas Is You” pertenece a un selecto grupo de canciones navideñas exitosas como “Rockin’ Around the Christmas Tree” de Brenda Lee, “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms y “A Holly Jolly Christmas” de Burl Ives.

De acuerdo con Nielsen Music, la semana del 26 de diciembre, “All I Want for Christmas Is You” llegó a tener más de 70 millones de reproducciones, subiendo 33 por ciento. Y el pasado 20 de diciembre, Mariah decidió sacar un nuevo video musical de esta misma canción, el cual ya tiene más de 30 millones de visualizaciones en YouTube.

Así que lo más probable es que tengamos “All I Want for Christmas Is You” y Mariah Carey para rato. La artista, como mencionamos, ha dado más de qué hablar los últimos años en relación a su vida personal y algunas extrañas conductas, que por su música. Pero sorpresivamente, cada diciembre de cada año, esta canción y algunos detalles de lo que hizo en el pasado musicalmente hablando, vuelven a hacer de las suyas. Y el cierre de 2019 no podía ser la excepción.

Por si lo pedían a gritos (o no), acá les dejamos el nuevo video de Mariah sobre “All I Want for Christmas Is You”: