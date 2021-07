Mark Ronson lanza la rola “I Know Time (Is Calling)” con Paul McCartney y Gary Numan

Sin duda, Mark Ronson es uno de los productores más importantes de la actualidad, pues no podemos entender mucho de lo que escuchamos en estos momentos sin su enorme trabajo. Y no exageramos, porque prácticamente ha metido mano en todos los géneros posibles y colaborado con artistas tan diversos como Paul McCartney, Amy Winehouse, Lady Gaga, Queens of the Stone Age, Bruno Mars, Kevin Parker y más, la lista sigue y sigue.

Sin embargo, en las últimas semanas llamó la atención que más allá de ser una de las mentes creativas más importantes de la industria musical y convertir todo lo que toca en un éxito, quería hacer otros proyectos. Y uno de los principales es Watch the Sound, una serie documental creada y protagonizada por el propio Ronson (y que él mismo nos contó los detalles) donde narra todo lo que hace tanto él como otros músicos dentro de un estudio de grabación.

Mark Ronson estrena su serie con todo y soundtrack

Luego de emocionarnos con el tráiler y checar la lista de invitados que aparecen junto a él, que va desde Sir Paul McCartney, Dave Grohl, Josh Homme, Beastie Boys, Kevin Parker, Questlove, Jónsi de Sigur Rós o King Princess, por fin llegó a Apple TV+ esta docuserie espectacular. Y para festejar que ya está disponible en esta plataforma de streaming, Mark Ronson estrenó el soundtrack oficial de la producción que incluye unas cuantas sorpresas.

Para que se den una idea –y esto no es un spoiler–, al final de cada episodio concluyen con la creación por parte de Ronson de una pieza musical original utilizando las técnicas tratadas en cada capítulo, como el Auto-Tune, sampling, reverberación, sintetizadores, cajas de ritmos y distorsión. Pero lo más increíble de todo esto es que no se quedó en la colección, sino que las grabó y ahora están disponibles para escucharlas cuando queramos.

Entre ellas hay varias colaboraciones interesantes con artistas como Jónsi o Santigold, pero la más llamativa de todas fue la que Mark Ronson armó junto al mismísimo Paul McCartney y el legendario Gary Numan. Se trata de un tema que brilla por sus sintetizadores incesantes que van jugando durante casi tres minutos y que nos dejan ver muy clara la importancia –sobre todo del productor británico– de cada uno de estos músicos.

Recuerden que ya pueden escuchar completito el soundtrack de Watch the Sound en todas las plataformas digitales y la serie documental está disponible en Apple TV+. Pero mientras se echan cada uno de los capítulos –que por cierto, están buenísimos–, a continuación les dejamos “I Know Time (Is Calling), la rola que Ronson armó con Numan y Sir Paul: