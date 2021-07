“Amy Winehouse me enseñó a hacer música auténtica”: Una entrevista con Mark Ronson

No nos queda la menor duda de que Mark Ronson es uno de los productores más importantes de la última década dentro de la industria musical. Y no lo decimos a la ligera pues su trabajo lo comprueba, ya que ha colaborado con toda clase de artistas como Paul McCartney, Lady Gaga, Bruno Mars, Robbie Williams, Queens of the Stone Age, Duran Duran, Ghostface Killah, Adele, Lily Allen y Amy Winehouse, solo por mencionar algunos nombres.

Pero además de componer mano a mano con estos pesos pesados de la música, también es el responsable de innumerables hits que le han dado la vuelta al mundo, ha estado detrás de la producción de grandes materiales discográficos y tiene muy buenos álbumes solistas, sin temor a exagerar: todo lo que toca lo convierte en oro. Sin embargo, a pesar de tener una enorme carrera y tener el reconocimiento por ser una enorme mente creativa, también está interesado en otros proyectos.

Mark Ronson estrena una serie en Apple TV+ y platicamos con él

Hace algunas semanas, Mark Ronson anunció con bombo y platillo que le entraría al mundo del entretenimiento con Watch The Sound. A grandes rasgos, es una docuserie que llegará el próximo 30 de julio y en exclusiva a Apple TV+ donde este productor se adentra al fascinante mundo del sonido y el trabajo en el estudio junto a invitados del tamaño de Sir Paul McCartney, Dave Grohl, Kevin Parker, Beastie Boys y más.

Es por eso que aprovechando el lanzamiento de esta producción tuvimos chance de platicar con el propio Mark, quien nos contó algunos detalles de la serie, un montón de anécdotas con músicos, su perspectiva de la música pop en la actualidad y el impactante uso del auto-tune, lo que aprendió cuando trabajó con Amy Winehouse en el icónico Back to Black y mucho más. Una gran charla con uno de los productores más grandes del mundo.

El auto-tune vino para cambiar todo

Sobra decir que Mark Ronson es una voz sumamente autorizada para hablar sobre todo lo que sucede en la industria musical y sin spoilearles nada de lo que sucede en Watch the Sound, el primer episodio se enfoca en cómo el auto-tune llegó a los estudios de grabación para cambiar por siempre al pop pero, ¿qué piensa él sobre el uso de este efecto y su visión del género hablando desde la composición?

“Creo que solamente hay 12 escalas musicales, ¿verdad? 12 notas en la escala y hay una enorme combinación para cambiar acordes. Recuerdo que hay una frase famosa de Paul McCartney que dijo hace muchos años: ‘Para el año 2010, todos los tipos de acordes en combinación con la melodía que puedas hacer ya estarán escritos’. Así que lo único que podemos hacer ahora es mover la música hacia las progresiones porque son el verdadero sonido, eso junto con la tecnología harán un verdadero cambio”. “Cuando surgió el auto-tune fue algo que no me gustaba, pensaba que de alguna manera era engañar intentando imitar voces como la de Amy Winehouse o Aretha Franklin, con quienes podías escuchar cada una de las notas que cantaban. Pero después vino Kanye West e hizo ‘808s & Heartbreak’ y otra música, luego Charli XCX y más artistas que tienen talento empezaron a usar esta herramienta que ayudó a empujar sus canciones. Ahora, la tecnología y la música van de la mano, se ayudan mutuamente”.

Qué representa el sonido y de qué manera lo podemos ver

Watch the Sound es una serie muy interesante, la cual parte de explorar el sonido y demostrar que nos sería imposible vivir en el silencio. Pero desde este pensamiento, Mark Ronson aprovecha para adentrarnos en el fascinante mundo de la producción musical y es ahí donde aparecen las historia de todos estos musicazos que tiene como invitados. Pero mejor dejemos que él mismo nos cuente su idea del sonido y lo que representa.

“Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en el sonido es la vez que conocí a Amy Winehouse, recuerdo que le pregunté ‘¿qué clase de música quieres hacer?’ y ella me respondió ‘bueno, quiero hacer algo como la música que suena en mi pub porque suena como a esto’, y de inmediato puso grupos de chicas de los 60 como The Shangri-Las y nunca las había escuchado, nunca había hecho música como esa antes. Pero quería trabajar con Amy porque tenía un buen presentimiento de ella y por eso le dije ‘ok, deja que lo resuelva, intentaré descifrar cómo hacer este sonido. “Siempre me ha fascinado el sonido, por supuesto que lo más importante de ‘Back to Black’ es la voz de Amy en las canciones, pero el sonido es una parte fundamental de ese disco, incluso el ruido. Cuando The Kinks fueron al estudio a grabar ‘You Really Got Me’ rompieron los amplificadores dando como resultado esa distorsión tan característica. El sonido de la grabación, las herramientas que usamos cuando estamos en el estudio y la tecnología lo que hace la diferencia en todas estas grabaciones icónicas. Simplemente me encanta hablar de la tecnología detrás de los discos que amamos y si tú haces música, creas tu material y ésta es tu vida, veas la serie y te enamores por completo del trabajo que hace un productor”.

Todo es pop en estos momentos

Aunque escuches metal o cualquier otro género musical que en papel no tenga nada qué ver con el mainstream, inevitablemente cada una de esas canciones que te encantan tienen cierta influencia del pop. Mark Ronson está consciente de eso y aunque le encantaría saber cuál es el futuro de la industria musical, la única certeza que tiene es que todo está en constante evolución y las tendencias seguirán rigiendo lo que suena en el mundo.

“Es muy raro porque en estos momentos, el pop se impregnó en todos lados, sobre todo en lo popular y en lo que está en tendencia. A pesar de todo, la música y el sonido de Billie Eilish está influenciado por muchos artistas como Depeche Mode y otras cosas raras, el pop es algo que puedes encontrar en cualquier lugar. De alguna manera se puede sentir en el hip-hop y el trap con el sonido de sus baterías, en Justin Bieber y más”. “Creo que lo que realmente está pasando, especialmente en el streaming y en la manera en que escuchamos y consumimos música o videos en YouTube, Apple Music o cualquier plataforma, es que hay menos géneros, ¿sabes? parece que todo es pop ahí, no hay manera de que puedas empaparte con otros géneros. No estoy seguro, me encantaría saber hacia donde irá la música ni estas tendencias pero seguro todo irá evolucionando”.

La imposibilidad de vivir en un mundo silencioso

En la serie –y de nuevo, esto no es un spoiler–, Mark Ronson plantea la imposibilidad de un mundo en el que reine el silencio. Por supuesto que no les contaremos cuál es la conclusión a la que llega (que por cierto, los dejará con el ojo cuadrado), pero explorando más a fondo este tema y aprovechando que lo teníamos con nosotros, fue inevitable no cuestionarle al respecto y nos pintó un panorama sumamente caótico y desolador.

“Creo que la falta de sonido en el mundo sería una cosa muy distópico y triste para mí. No sé cuál sería mi opción si me hicieras elegir entre la música y hablar, pero la comunicación y expresarnos a través de una canción, melodía, ritmo o percusión siento que son las cosas más importantes que tenemos. Así que un mundo silencioso suena horrible, no creo que pueda vivir en un mundo así”.

Reivindicar el trabajo del productor con una serie

Sin duda, uno de los atractivos de Watch the Sound es que a través de esta serie documental, Mark Ronson acerca directamente al público al trabajo de un productor musical y reivindicar todo el enorme esfuerzo que ponen detrás de nuestras canciones y discos favoritos, algo que si tú no eres un clavado en el tema ni te apasiona tanto este mundo, seguramente al ver cada uno de los episodios te engancharás por completo.

“Creo que es muy interesante que alguien como Kevin Parker, quien no es que lo mantenga en secreto pero casi no habla de la magia detrás del sonido de Tame Impala, cuente cosas como “sí, apreté este botón en el teclado para el coro y así fue como conseguí ese sonido’ es muy emocionante y fue importante para mí que platicara de todo esto”. “Creo que los productores y los sonidos que hacemos vienen desde la concepción del músico porque muchos artistas son productores, como Lady Gaga, King Princess o los Beastie Boys, son una especie de productores y artistas. Pero siento que llegar a ver el proceso o incluso por qué decidieron hacer ese sonido es lo que tratamos de descubrir”.

La primera vez que Mark Ronson estuvo en un estudio

Hay cosas en esta vida que no olvidamos por distintas razones, ya sea porque nos traen buenos o malo recuerdos o porque fueron una revelación para nuestro futuro. Y esto último es el caso de Mark Ronson, recuerda perfectamente cómo fue la primera vez que estuvo en un estudio de grabación, lo que sintió cuando vio todo el equipo y el trabajo que hacen los productores en este espacio lleno de magia. Así es como rememora ese momento.

“La primera vez que pisé un estudio de grabación fue probablemente con mi padrastro, él estaba en una banda en los 80… No, miento, lo estuve pensando y teníamos un mini estudio en un pequeño cuarto en casa, y recuerdo ir y cantar cosas como en una máquina de ocho grabación de ocho pistas y unos sintetizadores enormes. Recuerdo haberme quedado con la boca abierta porque cuando eres niño te preguntas cómo es ser un astronauta volando en el espacio, y esto para mí era como la cabina de una nave espacial”. “Pensaba que era algo increíble apretar todos los botones y tocar con esos sintetizadores e intentar enseñarme a samplear una secuencia increíblemente complicada. Creo que esa es la razón por la que todavía siento que los estudios son un lugar cómodo y que le da tranquilidad a mi alma, particularmente los estudios de los 80 porque fue la primera imagen que tuve de ellos y me enamoré completamente”.

Amy Winehouse y la influencia en su vida personal y musical

Este 2021 se cumple una década de la lamentable muerte de Amy Winehouse, a quien perdimos a los 27 años de edad. Esta más que claro que la mancuerna que hizo con Mark Ronson fue espectacular, pues junto a él produjo el espectacular Back to Black y canciones que se convirtieron en hits. Es por eso que le preguntamos sobre la influencia de la cantante británica en su vida personal y musical, y esto fue lo que contestó.