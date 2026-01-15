Lo que necesitas saber: Te presentamos a Maruja, una banda fascinante y enérgica que nace de la combinación entre jazz y punk.

Maruja estuvo en nuestro conteo sobre 10 proyectos que tenemos que tener en el radar para 2026 (te dejamos el conteo completo acá), y es momento de explicar más sobre esta banda alucinante que tendrá un gran momento este año.

Traemos en el radar a Maruja, que más que ser una nueva banda prometedora, han consolidado su sonido y entienden que su presente exige determinación y ferocidad en su experimentación sonora. Te contamos todo sobre este proyecto.

¿A qué suena Maruja?

El origen sonoro de Maruja viene de la denuncia política contra la opresión y división cultural, y bandas como Swans, Death Grips y Enola Gay, de Belfast, fueron fundamentales. Maruja combina genialmente una fusión punk y jazz libre, con letras que se originan en las ideas estéticas del spoken word y el rap. La banda suma lo impredecible del rock psicodélico en bajo, y un elemento distintivo es el saxofón, como elemento libre e inesperado.

Como si fuera poco, tienen detalles de electrónica, atmósferas con pads y sintes, pero también les escuchamos breakbeat en la parte percusiva, en rolas como “” y “”. Maruja tiene una propuesta con muchísima fuerza, que viene de la espiritualidad y la protesta, con una fuerza arrolladora.

En influencias sonoras, Pink Floyd y Godspeed You! Black Emperor son referencias obligadas para trazar el sonido de Maruja, ya que los pioneros del rock y la banda canadiense de post-rock, influyeron en los paisajes sonoros instrumentales, y hasta cinematográficos. El drone, esa repetición de loops instrumentales, es fundamental en el sonido de Maruja, cómo en la extendida “Look Down On Us”.

En Pain To Power esa mezcla se abre todavía más: canciones largas que parece que no dejarán crecer, algunos cambios de dinámica bruscos y letras que apuntan a las estructuras de poder (dinero, violencia, deshumanización) sin perder el lado humano.

Canciones esenciales de Maruja

Lo mejor con Maruja es entrarles al formato largo de su primer LP de estudio y después aventarte sus sencillos y EPs. Su etapa de singles y EPs muestra sus intentos por consolidar su sonido, y su LP Pain To Power es un trabajo congruente que se disfruta mejor de corrido, a lo largo de 50 minutos y 8 canciones, sin perder la sensación de improvisación a punto de salirse de control.

Aún así, te recomendamos unas rolitas para entrarle a Maruja. “Trenches” es una descarga breve de energía en la que la voz y el sax se llevan la rola. “Kakistocracy”: crítica frontal y tensión que se cocina lento hasta explotar.

“Look Down On Us” es una de sus rolas más ambiciosas con mucha denuncia y energía, pero con un mensaje fundamental de amor y resistencia. Finalmente, te recomendamos “Break The Tension” es pura catársis sonora que imaginamos en un mosh pit rarísimo.

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

En el sentido clásico de algún “feat.”, Maruja no es hasta ahora un proyecto colaborativo, su identidad está muy amarrada a la química interna entre Harry Wilkinson, Joe Carroll, Matt Buonaccorsi, y Jacob Hayes. Es un proyecto donde la colaboración sucede más dentro de una escena, con festivales, giras y al compartir carteles con bandas afines.

Son parte de una ola de bandas del Reino Unido como Enola Gay y Deadwax, con quienes han compartido escenarios.

Su disco debut Pain to Power fue producido por Samuel William Jones, quien ha trabajado con Robin Richards en su LP Taproots (2025) y con Tritonic en Port of Spain (2020).

Así suena Maruja en vivo

Lo de Maruja en vivo es un ritual de poder y hasta obscuridad. Tienen bastante teatralidad, llamados al público y les aseguro que nadie apostaría por una banda con saxofón que logra mosh pits.

El saxofón, como uno de los elementos fundamentales de su identidad sonora, lleva a momentos teatrales, y una energía física que vuelve sus rolas todavía más largas y peligrosas, en el mejor sentido. Por eso su reputación se ha construido tanto en conciertos, son una muestra de su energía, contenida en grabaciones.

Sobre los orígenes de Maruja

Maruja nace en Manchester y se sostiene de la amistad creativa de cuatro integrantes: Harry Wilkinson (voz/guitarra), Joe Carroll (sax/voz), Matt Buonaccorsi (bajo) y Jacob Hayes (batería). Desde su propia narrativa, la banda se entiende como una mezcla de espiritualidad, protesta y jams que terminan convertidas en canciones.

Ese camino se ve clarito en su discografía previa al álbum: singles y EPs donde van afinando su lenguaje. Y cuando llegó el debut ya traían una identidad formada a base de mensajes comunes y música que simplemente te hipnotiza.

3 datos curiosos sobre Maruja

El nombre de la banda viene de un letrero en España. Harry Wilkinson contó que iba caminando por España, vio un local medio abandonado con el rótulo “Maruja” colgando, justo cuando buscaba nombre para la banda, y se quedó. “Maruja” suele ser un diminutivo en español para “María”.

Una vez los asaltaron y Louis Tomlinson les donó dinero. Resulta que hace años les robaron equipo justo antes de grabar. La banda armo un GoFundMe, y el One Direction les donó 4 mil libras.

Tienen un EP que grabaron en una toma. Su EP Tír na nÓg fue un ejercicio atípico, una pieza larga basada en improvisación, grabada para mantener una energía de jam. El nombre alude a un mundo paralelo en la mitología irlandesa.

Si tienes ganas de algo inmenso, emocionante e impredecible, Maruja es la banda que combina esto en un formato de jazz-punk. El cuarteto de Manchester arma canciones que se mueven entre el caos controlado y la catarsis: riffs pesados, saxofón gritón y percusiones persecutorias.