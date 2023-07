La razón por la que el gobierno de Malasia baneó a Matty Healy y a the 1975

Lo que necesitas saber: Matty Healy y su banda, the 1975, fueron baneados de Malasia por desafiar las leyes contra la comunidad LGBTQ+ en dicho país.

Cero y ya no sabemos cuántas polémicas ya lleva Matty Healy, líder y vocalista de the 1975, pues en los últimos meses el músico inglés ha hecho una serie de declaraciones y acciones que han señalado artistas como Rina Sawayama.

Ya sea por sus polémicas participaciones en podcasts o su fugaz noviazgo con Taylor Swift, Matty Healy ha dado mucho de qué hablar, aunque debemos decir que en esta ocasión el cantante británico se voló la barda al conseguir que lo nombraran persona non grata en Malasia.

Matty Healy de The 1975 se envolvió en otra polémica, ahora en Malasia. Foto: Getty Images

The 1975 viajaron a Malasia para presentarse en un festival de música

Resulta que the 1975 era el acto estelar en el primer día del Good Vibes Festival, un evento de tres días que se realizó (o eso querían) en la capital de Malasia y donde se presentarían artistas como The Strokes, Porter Robinson, Sabrina Carpenter y muchos otros más.

Cartel del ‘Good Vibes Festival’, en Malasia. Foto: Good Vibes Festival

Matt Healy y compañía tomaron el escenario del Good Vibes Festival y como es su costumbre, el cantante dio un discurso que las autoridades de Malasia consideraron como inapropiado, pues en dicho país asiático los actos homosexuales son ilegales.

Matty Healy se pronunció contra las leyes de Malasia contra la comunidad LGBT+

“No le veo el sentido de invitar a The 1975 a un país y que nos digan con quién podemos tener sexo”, dijo Matty Healy en su discurso donde se fue con todo contra las leyes de Malasia.

“Desafortunadamente, no les podemos dar un montón de canciones optimistas porque realmente estoy furioso. Y eso no es justo para ustedes, porque ustedes no representan al gobierno”, dijo el cantante en un video que ya circula en redes sociales.

Matty Healy criticó las políticas anti LGBTQ+ en Malasia. Foto: Getty Images

“Ustedes son jóvenes y estoy seguro de que muchos de ustedes son homosexuales y progresistas”, dijo el líder de the 1975 a sus fans al confesar que pensó en cancelar el show en dicho festival, pero decidió no hacerlo para no decepcionar a los fans.

“Si quieres invitarme aquí para hacer un espectáculo, puedes irte a la mi*rda. Tomaré tu dinero, puedes prohibirme, pero he hecho esto antes y no se siente bien”, dijo Healy durante el show.

Foto: Getty Images

El cantante de the 1975 se besó con su compañero de banda en pleno escenario

Como se pueden imaginar la cosa no quedó sólo en palabras. Y es que como ya se ha visto en otros shows de la banda (de hecho hace poco los vimos en México), después de su discurso Matty Healy se besó en el escenario con el bajista de la banda, Ross MacDonald.

Segundos después del besote –que duró bastante–, Matty Healy volvió a tomar el micrófono para informar a sus fans que detendrían su show ya que tanto él como a la banda los habían expulsado ​​​​de Kuala Lumpur, la ciudad donde se realizó el festival.

El gobierno de Malasia baneó a Matty Healy y a the 1975

Luego de lo ocurrido con the 1975, el Ministerio de Comunicaciones de Malasia ordenó cancelar los dos días que faltaban del Good Vibes Festival. Algo que ya causó opiniones encontradas sobre Matty Healy, pues si bien el cantante apoya a la comunidad LGBTQ+, algunos aseguran que su acción fue desatinada.

Personas de la comunidad LGBT en Malasia indican que lo que hizo Healy sólo hará que el gobierno y la sociedad de dicho país sean más duros y críticos contra las personas homosexuales. No sólo eso, sino que afectará el entretenimiento.

Varias personas de la comunidad LGBTQ+ criticaron lo que hizo Matty Healy. Foto: Twitter

Y provocaron la cancelación del festival donde se presentaron

Por su parte, el festival anunció su cancelación a través de un comunicado: “Lamentamos profundamente anunciar que el calendario restante del Festival Good Vibes 2023, planeado para hoy y mañana, ha sido cancelado tras la conducta controvertida y los comentarios hechos por el artista británico Matty Healy, de la banda The 1975”.

“Esta decisión se adhiere a la directiva de cancelación inmediata emitida a la 1:20 pm del 22 de julio de 2023, por el Ministerio de Comunicaciones y Digital. El Ministerio ha subrayado su postura inquebrantable contra cualquier parte que desafíe, ridiculice o contravenga las leyes de Malasia”, mencionó el Good Vibes Festival.

Comunicado donde el Good Vibes Festival anunció su cancelación. Foto: Good Vibes Festival

No es la primera vez que Matty Healy hace algo así

El Good Vibes Festival se disculpó con el público, “proveedores, patrocinadores y socios” por lo ocurrido. Hasta el momento la banda no ha dado opiniones al respecto, aunque tampoco es la primera vez que Matty Healy es baneado de un país por actitudes similares.

En 2019, el cantante violó la ley de los Emiratos Árabes Unidos al besar a un fan entre el público durante un show que the 1975 dio en Dubái. Algo de lo que Matty Healy dijo no arrepentirse, pero que bien le pudo costar unos 10 años de prisión.

