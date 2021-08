¡Ojo acá porque te invitamos a un M&G con The Killers!

Atención fans de The Killers, que Brandon Flowers y compañía les traen la sorpresa del año. No sólo lo decimos porque estamos a días de escuchar el séptimo disco de estudio de la banda, Pressure Machine, también por el hecho de que habrá un meet & greet con la agrupación originaria de Las Vegas… ¡Y tú puedes participar!

Como bien sabrás (y si no te ponemos al corriente), durante la pandemia de COVID-19 The Killers se pusieron a trabajar en un nuevo álbum de estudio después de que el confinamiento detuviera las actividades de promoción que la banda llevaba a cabo con Imploding the Mirage, disco que estrenaron en agosto de 2020.

The Killers lanzará su próximo disco ‘Pressure Machine’

“Fue la primera vez en mucho tiempo para mí queme enfrenté al silencio. Y de ese silencio comenzó a florecer este disco, lleno de canciones que de otra manera habrían sido demasiado tranquilas y ahogadas por el ya clásico ruido de los discos de The Killers”, dijo Brandon Flowers en un comunicado donde detalló que gracias a la pandemia se olvidó de las presiones de estar en una banda de renombre mundial.

Este nuevo disco de The Killers fue coproducido por la banda en conjunto con Shawn Everett y Jonathan Rado. Las canciones en el álbum se sitúan en la ciudad natal de Flowers, Nephi, Utah, y están basadas en los recuerdos e historias de personas que impactaron a la banda mientras crecían, así como opiniones de actuales lugareños de Nephi sobre dicha ciudad.

Y la banda celebrará el lanzamiento con un M&G virtual

Si leyeron todo lo que acabamos de poner, entonces ya van de gane para la dinámica que les comentamos. Y es que a pesar del confinamiento por coronavirus, The Killers no quiere perder la oportunidad de convivir con sus fans mexicanos, por lo que apoyados de las nuevas tecnologías (A.K.A internet) se han ingeniado una manera de lograrlo.

La banda estadounidense ha lanzado un concurso en el que 10 afortunados y afortunadas podrán tener la oportunidad de charlar con ellos sobre el nuevo disco y también, esas pequeñas dudas que tienen en torno a la banda. ¡Una oportunidad que no pueden dejar pasar!

¡Así pueden participar en el M&G para conocer a The Killers!

Para tener chance de participar sólo debes precomprar ‘Pressure Machine’ en el siguiente link (por ACÁ) y seguir los pasos correspondientes. Esta dinámica estará vigente del 30 de julio hasta el 11 de agosto y los ganadores se contactarán el 12 de agosto, así que corran que aún están a tiempo de asegurar su lugar.

Si por alguna razón (toquen madera) no logran ganar, no se preocupen que acá en Sopitas.com tendremos todos los pormenores de la convivencia con The Killers. ¿Qué le preguntarían a la banda si tuvieran la oportunidad de platicar con ellos? ¡Dejen sus preguntas en los comentarios! 😎