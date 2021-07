Confirmado: ¡The Killers lanzarán un nuevo disco llamado ‘Pressure Machine’!

Por sorpresas a nivel musical en 2021 no paramos. Poco a poco, los conciertos y festivales tal como los conocíamos están regresando en gran parte del mundo, pero mientras eso sucede, un montón de bandas y artistas se están preparando para subirse de nuevo a un escenario con público en vivo con música recién salida del horno. Tal es el caso de The Killers, quienes contra todo pronóstico, volverán este año con un nuevo álbum de estudio.

Fue a mediados de agosto de 2020 –y después de varios retrasos– cuando Brandon Flowers y compañía estrenaron su sexo material discográfico, Imploding the Mirage. A pesar de que los vimos tocando en el medio tiempo de un juego de la NFL y recientemente colaboraron con el mismísimo Bruce Springsteen (POR ACÁ pueden checar esa rola), andaba sonando fuerte el rumor de que la banda de Las Vegas estaba trabajando en el estudio.

The Killers anuncian el lanzamiento de un nuevo álbum

Justo unos días después de estrenar este álbum, The Killers comenzaron a mencionar en entrevistas para distintos medios e incluso en sus redes sociales que ya tenían listo un nuevo disco –por ahí también apareció en el internet de las cosas un posible tracklist–, pero nomás no hacían el anuncio oficial. Sin embargo, ahora sí podemos confirmar que lanzarán su séptimo material que llegará muy pronto a nuestras vidas.

El nombre de este disco es Pressure Machine y de acuerdo con NME, la banda mencionó que lo grabaron en un momento de incertidumbre, pues estaban esperando a que la situación con el coronavirus se tranquilizara para salir de gira y así promocionar Imploding the Mirage. Pero en su lugar, utilizaron su tiempo libre para empezar a trabajar inmediatamente en nuevas rolas que después de varias sesiones, se convirtieron en un álbum.

“Todo se detuvo y fue la primera vez en mucho tiempo para mí que me enfrenté al silencio. Y de ese silencio empezó a florecer este disco, lleno de canciones que de otro modo habrían sido demasiado silenciosas y ahogadas por el ruido de los típicos discos de The Killers”, dijo Brandon Flowers.

Un disco sumamente íntimo para Brandon Flowers

Por si esto no fuera suficiente, el vocalista de The Killers declaró que este material discográfico será uno de los más personales de toda su carrera, porque en él narrará su experiencia viviendo en la tranquila ciudad de Nephi, Utah, donde pasó gran parte de su vida: “Si no hubiera sido por los avances en la industria del automóvil, Nephi en los años 90 podría haber sido la década de 1950. Descubrí una pena con la que no había lidiado”.

Brandon Flowers también mencionó que espera conectar con sus fans porque estas rolas están llenas de emoción: “Muchos recuerdos de esa época son tiernos. Pero los relacionados con el miedo o la gran tristeza tenían una gran carga emocional. Ahora soy más comprensivo que cuando empezamos la banda, y espero haber sido capaz de hacer justicia a estas historias y a estas vidas en esta pequeña ciudad en la que crecí”.

Hasta el momento, no han confirmado cuándo podremos escuchar el primer sencillo ni mucho menos el tracklist completo de Pressure Machine, pero revelaron que el disco estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 13 de agosto. Así que ya lo saben, anoten bien la fecha en sus calendarios y prepárense porque The Killers están de vuelta y quizá, en una de esas visiten nuestro país porque nos la deben.