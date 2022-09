El regreso de Megadeth es genial en todos los sentidos. Como recordarán, la banda publicó hace unos días su nuevo disco The Sick, The Dying… and The Dead! (ACÁ la reseña) que dicho sea de paso, significó su vuelta tras seis años de ausencia.

Pero el contexto es importante, sobre todo si tomamos en cuenta que este es el primer álbum que el legendario grupo de thrash metal lanza luego de que Dave Mustaine fuera diagnosticado y venciera al cáncer de garganta. Nada como la música para un renacimiento en grande, la verdad.

Dave Mustaine. Foto: Especial.

Y es que este nuevo material discográfico, justo cierta relación con la enfermedad que padeció Mustaine… O bueno, mejor dicho con el médico que llevó el tratamiento del vocalista: el Dr. Anthony J. Cmelak.

El doctor Cmelak coescribió una canción para el nuevo disco de Megadeth

Si algo sabe hacer Dave Mustaine, es crear canciones con temática apocalíptica basadas en temas como los desastres nucleares. Y cuando las rolas no se tratan propiamente de eso, también sabe utilizar ese tipo de ondas como metáforas para las emociones. Compositor muy rifado, pues.

Y eso es lo que el buen Dave hace con este tema llamado “Dogs Of Chernobyl” de Megadeth. Aquí, se habla sobre la sensación de soledad después de que alguien se aleja de ti y lo compara con el feo destino que muchos perritos tuvieron tras ser abandonados por sus dueños en medio de la catástrofe nuclear que azotó a aquella comunidad en abril de 1986.

El Dr. Anthony Cmelak llevó el tratamiento de Dave Mustaine. Foto. Centro Médico Universitario de Vanderbilt

Ahí es donde entra el Dr. Anthony J. Cmelak. Como la letra de la canción es un tanto descriptiva acerca de los efectos de la radiación, parece que Mustaine pidió a su oncólogo que le ayudara a conformar una lírica fiel sobre los efectos que este fenómeno provoca en el ser humano. Cabe destacar que Cmelak fue quien delineó el tratamiento de Dave contra el cáncer, precisamente por medio de la radiación.

“Creo que quería una terminología descriptiva sobre cómo cambiarían las funciones corporales después de la exposición a dosis masivas de radiación… Él también quería [describir] el instinto de alguien que es dejado atrás… Me basé en eso y surgió muy rápido”, contó el médico al periódico Nashville Tennessean.

Según esto, el vocalista de Megadeth se comunicó con Cmelak un sábado por la mañana con la idea de componer esta canción. Y así, en cuestión de días, el doctor del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt proporcionó sus ideas para la letra de “Dogs Of Chernobyl”. Escúchenla aquí abajito.

El oncólogo contó cómo vio a Mustaine en medio de su tratamiento

Más allá de la relación médico-paciente y de la eventual colaboración musical que se dio, el Dr. Cmelak contó en esa entrevista cómo vio a Dave Mustaine respecto a su estado de ánimo, pasando de la preocupación de su carrera musical a otros asuntos más serios.

“Me sentí horrible por él porque aquí está este tipo que ha estado en el escenario frente a decenas de miles de personas… Verlo cambiar de estar asustado no por su carrera, sino por su vida, verlo pasar por eso día a día, parecía tomarlo con calma”, describió el oncólogo sobre el líder de Megadeth.

Vaya anécdota genial. Pero sin duda, lo mejor de todo es que gracias a Anthony Cmelak y a la persistencia del propio artista, tendremos Dave Mustaine para rato.

Dave Mustaine tocando con Megadeth/Foto: Getty Images