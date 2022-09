Dave Mustaine celebrará el año que entra cuarenta años de la formación de Megadeth, y para salir de gira y conmemorar estas cuatro décadas, lanzan este 2 de septiembre The Sick, The Dying… And The Dead! (TSTD&TD), su dieciseisavo disco de estudio. La alineación de la banda para este álbum estrena a Dirk Verbeuren (ex Soilwork) en batería, repite a Kiko Loureiro (ex Angra) en guitarra e incorpora al bajista de Testament Steve Di Giorgio, quien regrabó las partes de David Ellefson, quien salió del grupo por escándalos sexuales.

Este disco ha sido el más complicado de componer, grabar y lanzar para la banda. La separación forzosa de dos integrantes, el diagnóstico y posterior recuperación de Mustaine de cáncer de garganta en 2019 y la pandemia global, resultaron en seis años y medio de trabajo entre Dystopia (2016) y TSTD&TD, el mayor tiempo entre lanzamientos del grupo.

Portada de ‘The Sick, the Dying… and the Dead!’. Foto: Especial.

En la producción, Dave Mustaine y Chris Rakestraw (Children Of Bodom, Bring Me The Horizon) se encargan de darle protagonismo a los riffs en guitarra, lograr que las aceleradas baterías no acaparen más de lo necesario, y de que la voz rasposa de Mustaine lidere cada uno de los temas. En un disco con algunas inclusiones hacia la innovación, el sonido distorsionado y abrumador se mantiene impecable, y no podíamos esperar menos de los integrantes del Big Four del thrash metal.

Otra profecía sobre el fin del mundo

Desde su debut con Killing Is My Business… and Business Is Good! (1985), Megadeth ha creado canciones siniestras que amenazan con un fin del mundo más cercano de lo que queremos creer. Sin que falten canciones sobre muerte (como “Bad Omen”, “Truth Be Told”) e inviernos nucleares (como “Rust In Peace…Polaris”, “Blackmail The Universe”), la banda ha mantenido una serie de temas presentes en su discografía que no podían ausentarse en esta ocasión.

Una vez más, Mustaine y compañía recurren a estos temas a más de dos años de la declaración de pandemia global, catalizador para varias de las letras del disco. La canción abridora que da nombre al disco, inicia con un llamado a sacar a los muertos a las calles, quizás en referencia a este sketch de Monty Python, lo que también resulta en un aviso sobre lo obscuro de las letras del disco.

Las letras y sonido más clásicos de Megadeth están presentes en rolas como “Life In Hell” (con un solo devastador), “Killing Time”, “Psychopathy” (con tambores como llamado de guerra que funcionarán rebien en vivo) y la excelente “We’ll Be Back”, en la que nos detendremos más adelante.

Todavía hay espacio para la innovación en lo nuevo de Megadeth

A casi cuatro décadas, podríamos esperar que Megadeth ya no se moviera hacia nuevos terrenos. Sin embargo, en TSTD&TD, la banda estadounidense agrega algunos detalles para sorprender a su audiencia, con la inclusión de nuevos elementos sonoros. Pensar en una colaboración de una banda de thrash metal con ICE – T (sí, el de La Ley y El Orden) parecería una broma, pero no lo es.

A la mitad de “Night Stalkers”, el rapero lanza algunos versos sobre la llegada de helicópteros y fuerzas especiales en plena persecución. Rarísima e inesperada colaboración que le da un poco de variedad a un disco de metal. El puente de esta rola es también grato por romper con la monotonía y darle más lugar al bajo distorsionado que a un absoluto guitar rock.

Aún en rolas más clásicas de metal, Megadeth encuentra motivos novedosos como la idea militar detrás “Soldier On!”, que incluye un detallazo en su final con la canción de tropa que marcha y se motiva. A continuación se las dejamos para que la chequen.

El guitar rock que tanto esperábamos

Como Mustaine no puede evitar tener una mente creativa centrada en los riffs y las distorsiones encontramos “Mission to Mars”, que además de dar aire fresco por la letra sobre un astronauta, inicia con un excelente riff y mantiene durante la rola una estructura más clásica basada alrededor de las guitarras de la banda.

La cerradora del disco es “We’ll Be Back” (excluyendo “Police Truck y This Planet’s On Fire” como extras) y es la rola más clásica del sonido de Megadeth, como un regalo de la banda apegado al thrash, al escucha que ha transitado por un disco en el que intentaron innovar en algunos aspectos.

Lo mejor de todo es que el próximo domingo 4 de diciembre, Megadeth se presentará en el Foro Pegaso, como parte del Hell & Heaven Metal Fest, para tocar en nuestro país por primera vez rolas de este nuevo álbum y todos los clásicos de su carrera. Así que será una gran oportunidad para escuchar cómo suena lo old school y nuevo de esta banda.