Ya vamos a la mitad del 2022, pero las sorpresas musicales no paran. Y en algunos casos, se trata de regresos espectaculares como el que está cocinando Megadeth ahora mismo… y agárrense que vienen con todo.

Este jueves 23 de junio, la legendaria banda de thrash metal por fin hizo el anuncio de lo que será su nuevo disco, el cual lanzarán a inicios del mes de septiembre. Pero eso no es todo ya que también tenemos el poderoso primer adelanto con la rola “We’ll Be Back”.

Dave Mustaine de Megadeath. Foto: Mike Lewis Photography/Gety

Megadeth regresa con la rola “We’ll Be Back” y nuevo disco

Seguro que a los más fans de Megadeth ya les hacía falta una buena dosis de riffs ametralladores junto a la incansable voz del buen Dave Mustaine. Pues el milagro llegó y la banda está más que puesta para agrandar la discografía.

Han pasado seis años desde que lanzaron su más reciente disco, Dystopia, y en este tiempo algunos otros detalles delicados como la salud del propio Mustaine (que en 2020 reveló haberle ganado la batalla al cáncer de garganta) preocuparon a los fieles seguidores.

Y bueno, también vino el complicado momento con el bajista David Ellefson, quien fue despedido por la banda por una grave acusación de acoso. Pero el tiempo pasó, las cosas cambiaron y ya es hora de que la música suene más que los problemas.

Foto: Especial.

En lo que le siguen dando a su actual gira, Megadeth por fin destapó una nueva rola llamada “We’ll Be Back” que es todo lo que los fanáticos seguro esperaban: secuencias de riffs y rítimos frenéticos, solos de guitarra demoledores, la áspera e icónica voz de Mustaine… en fin, esa joya que ya esperaban con ganas.

Junto con el temazo, también se liberó un video oficial a manera de ‘capítulo 1’, donde se nos muestra la historia de un grupo de soldados en medio de un sangriento conflicto bélico y las consecuencias de este. Aunque al final, todo se centra en un soldado que arriesga su vida y además, lucha contra un agente del bando enemigo. Muy cinematográfica toda la onda. Acá el video.

¿Y el nuevo disco qué onda?

Como les decíamos, este sencillo viene acompañado del anuncio del nuevo disco de Megadeth que llevará por título The Sick, The Dying… and the Dead!, el cual se lanzará el próximo 2 de septiembre (ahí para que vayan anotando la fecha en l agenda y toda la cosa).

A continuación, les dejamos el arte del disco y el tracklist. ¿Ya listos para esto o qué onda?

1. The Sick, the Dying… and the Dead!

2. Life in Hell

3. Night Stalkers (feat. Ice T)

4. Dogs of Chernobyl

5. Sacrifice

6. Junkie

7. Psychopathy

8. Killing Time

9. Soldier On!

10. Célebutante

11. Mission to Mars

12. We’ll Be Back

13. Police Truck (Bonus Track)

14. This Planet’s On Fire (Burn In Hell) (feat. Sammy Hagar) (Bonus Track)

Portada de ‘The Sick, the Dying… and the Dead!’. Foto: Especial.