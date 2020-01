¡Megadeth volverá a los escenarios junto a Dave Mustaine!

El año pasado una noticia sacudió al mundo del metal en general, Dave Mustaine, el vocalista y fundador de Megadeth le informó al fans y el mundo entero que sufría cáncer de garganta, por lo que tendría que someterse a un extenso tratamiento que lo llevaría a ausentarse de los escenarios. Afortunadamente unos meses más tarde el bajista de la banda, David Ellefson, confirmó que el también guitarrista ya estaba en proceso de recuperación, pero ahora anunciaron que volverán a los escenarios con su líder.

A través de su cuenta de Twitter, la banda publicó un breve comunicado donde confirmaban que estaban de vuelta. “Megadeth está de regreso. ¡No podemos esperar a verlos y tocar para todos ustedes en el Killing Road 2020! ¿Qué canciones canciones quieren escuchar?”, fue lo que los miembros compartieron con todos sus fans.

Megadeth is back! We can’t wait to see and play for you all on the Killing Road in 2020! What songs do you want to hear? pic.twitter.com/RZOcoaHwfG

— Megadeth (@Megadeth) January 7, 2020