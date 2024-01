Lo que necesitas saber: Llegó el fin de semana y los lanzamientos musicales estuvieron con todo en estos días. Estos son las mejores rolas que llegaron en los recientes días.

Termina la semana pero la música no. Tuvimos lanzamientos musicales muy rifados a lo largo de la semana, con varios regresos, anuncios de discos, adelantos de próximos álbumes y toda la cosa.

Aquí les dejamos la recopilación con los lanzamientos de música más destacados de los últimos días con Green Day, IDLES, Aurora, Cage the Elephant, Kim Gordon y más.

Estos son los mejores lanzamientos musicales de la semana

IDLES – “Gift Horse”

El quinto disco de IDLES está en camino y para que lo vayamos calando un poco más, llegó la poderosa nueva canción “Gift Horse”. El agresivo despliegue de guitarras de Mark Bowen y la áspera voz de Joe Talbot sigue siendo la marca registrada de la banda, con la crudeza punk intacta pero un toque que se siente fresco.

Esta rola nos confirma una cosa: la agrupación británica ha encontrado un equilibrio en el que mantiene su esencia sin caer en la monotonía. Su disco Tangk sale el 16 de febrero y no solo contará con la producción del propio Bowen, sino también de Nigel Godrich (quien ha trabajado con Radiohead) y Kenny Beats, además de las colaboraciones de LCD Soundsystem.

Yard Act – “We Make Hits”

Los rifados de Yard Act se encaminan hacia su segundo disco, y de a poco empiezan a ganar más reconocimiento a nivel mundial tras su debut. Si bien se consolidaron como una banda emergente de la nueva ola del post-punk británico, podemos ver que rumbo al álbum Where’s My Utopia? están incorporando más sonidos.

La prueba está en la nueva canción “We Make Hits”, que en palabras del frontman James Smith, se inspira en su reflexión sobre cómo ha crecido la carrera de la banda en los últimos años… pero a pesar de alcanzar este reconocimiento, se mantienen fieles a la forma en que componen, su amistad y en cómo sus canciones son hits, aunque no de la manera convencional.

El nuevo disco de Yard Act sale este próximo 1 de marzo. Si aún no los conoces a fondo, por acá te contamos más sobre ellos en nuestra sección A Tu Playlist.

Khruangbin lanza “A La Sala” y el anuncia nuevo disco

Khruangbin se une a los lanzamientos musicales de la semana no solo con una canción que captura ese estilo de influencia psicodélica experimental que les conocemos… También nos traen el anuncio de su nuevo disco A La Sala, que llegará a nuestras vidas el 5 de abril.

Para arrancar el camino en esta nueva etapa, el trío nos trajo precisamente esta rola llamada “A Love International” que los capturará por completo con su suave pero pegajosa línea de bajo y guitarras de corte ‘tropicalón’ que acompaña genial al video.

The Dandy Warhols anuncian disco y nos traen “Danzig with Myself” con Black Francis

Cuatro años tuvieron que pasar para que The Dandy Warhols se animarán a regresar con un nuevo disco. Este se llamará Rockmaker y está listo para lanzarse el 15 de marzo.

Lo mejor: tuvimos una nueva canción para prepararnos rumbo al lanzamiento. La banda compartió hace poco la rola “Danzig with Myself” en colaboración con el mero mero Black Francis de Pixies. Si son amantes de la vibra noventera, el track les va a fascinar.

Kim Gordon comparte una nueva canción para anunciar el disco ‘The Collective’

Si algo nos ha demostrado Kim Gordon, es que es una fuerza imparable de la música y su inventiva siempre irá más allá de su propio legado dentro del rock alternativo.

Su nueva canción “Bye Bye”, que es el primer sencillo de lo que será su segundo disco en solitario titulado The Collective listo para salir el 8 de marzo, trae una base muy cercana al hip-hop con bastante distorsión… Échenle una escuchada para que vean de qué hablamos.

Mumford & Sons – “Good People” junto a Pharrell Williams

Esta es una colaboración que no veíamos venir… pero esa es una de las cosas chidas de la música, ¿no? Cuando las cosas te sorprenden. El junte de Mumford & Sons con Pharrell Williams se une a los lanzamientos musicales de la semana como una de las rolas más llamativas para estos días.

La producción de Pharrell es muy notoria y se combina bastante bien con el estilo indie folk de la banda londinense. No se ha dicho si este es el adelanto de alguno próximo disco, pero no sería descabellado pensarlo si tomamos en cuenta que la banda lleva 6 años sin lanzar disco. Sería un nuevo comienzo tras la salida de Winston Marshall.

Ariana Grande por fin anunció un nuevo disco

Una de las grandes noticias en el inicio del 2024 fue el regreso de Ariana Grande, que llevaba cuatro años sin lanzar un disco (el último fue Positions). La cantante se enfocó de lleno en su carrera empresarial y un poco más en la actoral…

Y entonces, llegó “yes, and?” como su primer sencillo. Y lo bueno es que no dejó pasar más tiempo antes de anunciar oficialmente su nuevo disco, el cual llevará por nombre Eternal Sunshine listo salir el 8 de marzo. Revive el más reciente sencillo, acá abajito.

Real Estate también regresa con nuevo disco en este 2024

Y ya que hablamos de regresos geniales musicales, Real Estate también tiene en la mira el lanzamiento de un nuevo material discográfico bajo el nombre de Daniel. Pónganlo en su agenda: el álbum saldrá el 23 de febrero.

Ya ha habido algunos sencillos de seguimiento, pero el más reciente es “Haunted World” que llega con una vibra acústica y nostálgica que seguro le va a llegar directo al cora a varios. Escúchenlo acá abajito.

The Jesus And The Mary Chain nos trae “Chemical Animal”

Bueno, la vibra nostálgica no termina con los lanzamientos musicales de la semana… Y en ese sentido, también The Jesus And The Mary Chain se mandaron una canción para abrazar la melancolía con todo.

Un ritmo suave con sintetizadores y mucha atmósfera se sienten en este track, donde la banda nos habla sobre la sensación de aislamiento de los sentimientos con versos como “i fill myself with chemical to hide the dark shit i don’t show“. El disco Glasgow Eyes está listo para salir el 8 de marzo.

Cage the Elephant regresa con “Neon Pill”

Poquito se sabía sobre lo que Cage the Elephant tenía planeado para el seguimiento de Social Cues del 2019. Sí, han pasado prácticamente cinco años desde aquel material discográfico…

Pero si la cosa va bien, podemos hablar de que la banda está lista para abrir una nueva etapa en su trayectoria pues acaban de lanzar “Neon Pill”. Manténganse atentos que les traeremos la actualización en cuanto se anuncie si se arma lo de un nuevo álbum.

Aurora lanza “The Conflict of the Mind”

Tras el lanzamiento del disco The Gods We Can’t Touch del 2022, parece que Aurora tiene todo lista para lanzar un nuevo material. Para los lanzamientos musicales de la semana, la noruega trae la canción “The Conflict of the Mind”.

Se trata de una canción que habla sobre la salud mental y la importancia de abrirnos con nuestros allegados para superar esos problemas que nos aturden. Esperamos que ya no tarde el anuncio de su próximo disco.

Kaiser Chiefs nos trae un sencillo más de su próximo disco con “Burning In Flames”

Los regresos del 2024 estarán con todo, como ya lo dijimos. Y a la lista se unen los Kaiser Chiefs con su disco Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album que saldrá el 1 de marzo.

Se ve que el nuevo álbum tendrá un corte bastante bailable, pues su nueva canción “Burning In Flames” trae una vibra dance muy cool para ‘sacar los prohibidos’.

El lanzamiento de la semana en disco: Green Day y ‘Saviors’

Saviors de Green Day llegó y ya es considerado el mejor disco de la banda desde hace un buen rato. El mensaje político persiste y la banda aterriza un mensaje sobre un panorama desolador respecto a algunos tópicos como el ‘sueño americano’.

Muchos dirán que Green Day no es tan precisamente punk, pues son super estrellas en toda la extensión de la palabra. Pero más allá de esas ideas, la banda no ha dejado esa esencia de reclamo y protesta que llegó a su punto más alto con American Idiot, lanzado hace 20 años precisamente. Aquí les dejamos la reseña del álbum.

