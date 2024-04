Lo que necesitas saber: Se nos fue una edición más de Vaivén y aquí, repasamos algunos de los momentos que más nos gustaron de esta edición.

Cansados, destruidos… pero contentos. Se nos fue el Vaivén 2024 y si algo les podemos decir es que no terminamos por procesar varias de las presentaciones que se armaron en los Jardines de México, sobre todo Justice y L’Impératrice que particularmente fueron nuestras favoritas.

Pero no solo ellos dieron espectáculo… Lauren Mayberry, Kerala Dust y hasta los Capital Cities se rifaron. Acá repasamos un poco de esos shows. ¿Anduvieron por allá? Ahí nos cuentan cuál fue su momento favorito.

Imagen ilustrativa. Foto: vía redes sociales de Vaivén.

Justice remató un fin de semana especial en el Vaivén 2024

Luego de su paso por Coachella, la siguiente parada de Justice fue México para un set inolvidable en el Vaivén 2024. Pero con inolvidable, no nos referimos solo a lo que presentaron en su set o el despliegue visual espectacular.

Antes un día antes de su presentación en el festival, Gaspard Augé y Xavier de Rosnay lanzaron Hyperdrama, disco con el que finalmente rompieron 8 años de ausencia desde el álbum Woman. Sí, prácticamente llegaron a nuestro país con el disco bajo el brazo y toda la cosa.

Y aunque el set que armaron no fue distinto de lo que se vio justamente en Coachella, la realidad es que su show está en otro nivel como para considerarles, por mucho, como uno de los regresos más potentes del 2024.

El dúo francés regreso a México tan solo un día después del lanzamiento de su disco ‘Hyperdrama’. Foto: Berenice Giles.

Ahora bien, ¿ya podríamos considerar a Justice como un acto nostálgico? Nosotros pensamos que sí, sobre todo si tomamos en cuenta que su álbum debut Cross no está nada lejos de cumplir 20 años. Así que escuchar en vivo canciones como “Genesis”, “Stress” o “Phantom” genera una emoción diferente.

No dudamos ni tantito que el regreso del dúo francés ha hecho pensar a un montón de fans sobre su legado musical. Y justamente, esa reflexión nos vino a la mente con el cierre del set que realizan con el remix de “D.A.N.C.E.”, “Safe And Sound” y “Neverender”.

Son tres canciones de diferentes épocas: el debut, la carrera intermedia y el regreso tras varios años de descanso sin material. Entonces, ese repaso de tres minutos en tres canciones tiene un significado especial en esta gira… Aquí la reseña completa del show.

Fin de semana perfecto para los fans de Justice. Hubo nuevo disco del dúo francés y regresaron a México para llevarse por completo el Vaivén 2024 (@festivalvaiven). ?✨



Qué locura de show… sin palabras. pic.twitter.com/RMYVADnUWm — SopitasFM (@sopitasfm) April 28, 2024

L’Impératrice es pura clase y ya queremos que llegue su nuevo disco

También directo desde Francia y recién pasados por Coachella, tuvimos a L’Impératrice en el Vaivén 2024. Solo que, a diferencia de Justice, el grupo liderado por Flore Benguigui aún no lanzado su nuevo disco Pulsar, el cual llegará hasta el 7 de junio.

No es muy usual que una banda inicie una gira antes de lanzar un nuevo disco, pero ellos decidieron salirse de los convencionalismos para presentarnos el concepto musical y visual (especialmente en los atuendos similares que lleva cada miembro) para esta nueva etapa.

“Tenemos una conexión muy especial con México. Estamos muy felices porque queríamos antes de que el álbum saliera... ¿Quieren bailar con nosotros?”, dijo Flore sobre el escenario principal con un español no perfecto, pero entendible.

L’Impératrice está por lanzar su disco ‘Pulsar’ con fecha para el 7 de junio del 2024. Foto: vía redes sociales de Vaivén.

Tal vez es aventurado decirlo pero, con seguridad, se nota que México es uno de los mercados internacionales donde L’Impératrice tiene a una de sus bases de fans más sólidas. Y eso lo entendimos aún más cuando la propia vocalista cerró su concierto agradeciendo a los fans mexicanos por ser el mejor público del mundo.

Está de más decir lo increíbles músicos que son. Y qué decir de la presencia de Flore como frontwoman; mucho carisma que se ve cuando pide al público del Vaivén 2024 que improvise algún paso o gesto con las manos para bailar durante “Voodoo?”.

La banda lanzó “Danza Marilú” como uno de los sencillos promocionales de Pulsar y la canción tiene pinta de convertirse en un hit que no faltará en ningún setlist de aquí en adelante. “Esta canción es sobre una viejita que se llama Marilú y le gusta bailar…”, dijo Flore.

El tema está dedicado a todas esas mujeres mayores para inspirarlas a seguir disfrutado la vida ya sea bailando o haciendo lo que les encante. Lindo mensaje. Pronto les traeremos la entrevista que tuvimos con la banda, así que ojo.

Lauren Mayberry y el enorme potencial de su carrera solista

No faltaron los fans con playeras de Chvrches en el Vaivén 2024 y se entendía por el hecho de que la vocalista de la banda, Lauren Mayberry, formó parte del cartel. Pero ella lo dejó bien claro: quiere que esta etapa de su carrera musical crezca lejos de lo que ha hecho con su banda.

Y luego de su presentación en el festival, con seguridad les decimos que Lauren tiene un potencial enorme para brillar en grande como solista pop. Canciones como “Change Shapes”, su reciente lanzamiento de este 2024, son una muestra de ella.

Es cierto que su presentación inició sin mucho público, pero luego de tres canciones la cosa cambió bastante. “Ustedes son muy amables. Gracias por venir a este show… Es un poco extraño porque mi nuevo disco no ha salido y nadie conoce estas canciones. Les agradezco porque han sido muy hermosos conmigo desde Chvrches”, dijo Lauren.

Lauren Mayberry agradeció al público por haber asistido a su primer concierto como solista en México. Foto: Andres Salgado.

Canciones como “Shame” (ya lanzada en 2023) y “Sorry, etc” (que no se ha lanzado oficialmente) son de ambiente más rockero y distorsionado. Otras como “Are You Awake?” nos muestran el lado más inclinado a las baladas para la cantante, que por ahora no tiene una producción de escenario ultra vistosa, pero no hace falta porque su energía y buena onda te capturan.

Tan buena onda es que al final decidió hacer una concesión y cantó algunos versos de “The Mother We Share”, rola original de Chvrches. Por ahí, bromeó y dijo que espera que sus compañeros de banda no la corran.

Y bueno, como en México está calientito el tema Madonna y su reciente visita, el cover que Lauren se echó de “Like a Prayer” quedó genial. Después de esto, crece la expectativa de que llegue ya su nuevo disco.

Chequen nada más el genial cover que Lauren Mayberry hizo a “Like a Prayer” de Madonna en el Vaivén 2024 (@festivalvaiven) ✨#Vaiven2024 pic.twitter.com/qdUoYeHw4Q — SopitasFM (@sopitasfm) April 28, 2024

Por fin se nos hizo ver a Kerala Dust en el Vaivén

Un año… un año tuvo que pasar para que pudiéramos ver a Kerala Dust en el festival Vaivén. La banda londinense originalmente iba a tocar en la edición del evento del año pasado, pero se les cruzó el tema de la carretera y cuando llegaron, hubo problemas técnicos que impidieron que se hiciera el set.

Prometieron que volverían y lo cumplieron: mismo festival, mismo escenario, aunque solo el horario cambió (el año pasado tocarían por la tarde y ahora fue en la noche). ¿La espera valió la pena? Absolutamente.

Algunos pensarán que Kerala Dust es una banda de nicho; no muy conocida aún en México. Pero para este show se notó un lleno casi total, cosa que la banda agradeció directo a quienes se mantuvieron con la esperanza de verlos a pesar de lo del año pasado. Ese blues electrónico influenciado por Tom Waits y The Velvet Underground es una joya… esperemos que vengan más seguido.

¡Por fin! En 2023, Kerala Dust no pudo llevar a cabo su show en el Vaivén… y ahora, un año después, la banda finalmente se presentó en México. ?



¿La espera valió la pena? Absolutamente. ? pic.twitter.com/5IUEcmTb8a — SopitasFM (@sopitasfm) April 28, 2024

Capital Cities tienen chispa más allá del one–hit wonder

Ok, si somos honestos, no imaginábamos poner en esta lista a Capital Cities. Pero su show en el Vaivén 2024 estuvo divertido. Y justo, platicando con algún conocido por ahí, salía a la conversación sobre el estigma que cargan de ser un one hit wonder porque, ya saben, “Safe And Sound” pegó duro hace más de 10 años.

Luego, tuvieron canciones renombradas aunque de reconocimiento más modesto como “Kangaroo Court”. Pero nunca volvieron a alcanzar las listas como lo hicieron con su mayor éxito. ¿Lo cool de esto? Ellos mismos han dicho en diversas entrevistas que no tienen problema con ello; que es mejor ser un one hit wonder que ser un ‘zero hit wonder’.

Además, su show está chido porque hacen homenaje a grandes artistas del pasado, desde Pink Floyd hasta los Bee Gees y Madonna. Pero de este lado, nos quedamos con el cover que hicieron a “Nothing Compares 2 U” de Prince, pero que todos (no se hagan) ubicamos más por la versión de Sinéad O’Connor.

Y bueno, ¿cuál fue su momento favorito del Vaivén 2024? A esperar la siguiente edición a ver qué nos prepara el festival. Nos vemos hasta dentro de un año.

