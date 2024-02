Ya de a perdis: Los mejores memes del show de Usher en el medio tiempo en el Super Bowl

Lo que necesitas saber: Al ser un evento importante, no podían faltar los memes del show de medio tiempo que Usher se aventó en el Super Bowl LVIII.

Una vez más y como cada año, este domingo 11 de febrero los amantes del deporte, las fans de Taylor Swift, seguidoras de Justin Bieber y demás grupos se unieron para ver el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, un evento que este año vaya que dio de qué hablar.

Primero que nada porque fue el segundo espectáculo del Super Bowl que estuvo bajo el patrocinio y producción de Apple Music quienes, al diferencia del año pasado con el show de Rihanna, le apostaron más al show y quizá no tanto a las cuestiones tecnológicas.

Usher en el show del medio tiempo del Super Bowl. Foto: Getty Images

Usher llegó a Las Vegas para el medio tiempo del Super Bowl LVIII

El cantante estadounidense de 45 años fue el encargado de entretener a los fans del Allegiant Stadium, en la ciudad de Las Vegas, y aunque en un principio algunos tenían expectativas, al final Usher nomas’ no pudo levantar su propio evento.

Y es que aunque se rumoró que Usher tendría como invitado especial a Justin Bieber para interpretar “Somebody To Love”, canción que el cantante canadiense lanzó en 2010 y que lo llevó al estrellato, al final sólo aparecieron Alicia Keys, Will I. Am, H.E.R. Lil’ Jon y Ludacris.

Ludacris, Lil Jon, CeeLo Green y will.i.am acompañaron a Usher en el medio tiempo del Super Bowl LVIII/Foto: Getty Images

Lo hizo con canciones icónicas e invitados bastante especiales

Con un setlist variado donde repasó sus casi tres décadas como cantante, Usher dio un espectáculo donde lo vimos patinar, quitarse la camisa y dar un show considerado como aburrido. Algo que obviamente dio de qué hablar entre los que tenemos complejo de comentaristas deportivos.

Muchos y muchas aprovechamos para opinar en redes sociales sobre TODO lo que ocurrió en el show de medio tiempo que Usher ofreció en la llamada ‘Ciudad del pecado’, mismo que dejó opiniones encontradas sobre si fue suficiente o ya no hacen estos espectáculos como antes.

Usher durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII/Foto: Getty Images

Acá los mejores memes que dejó el show de medio tiempo de Usher en el Super Bowl

Finalmente ustedes, público bonito y conocedor, son los que tienen la última palabra. ¿Creen que el show de Usher la rompió o hace falta poner a una cantante femenina –cof cof, Taylor Swift, cof cof– para que levante el evento en 2025?

Regresando al tema, el show de medio tiempo que dio Usher nos dejó muchas opiniones, pero también memes y reacciones de esos que sólo se ven en eventos de esta magnitud. Y obvio que acá se los vamos a dejar en caso de que aún no los hayan visto:

Usher en el medio tiempo del Super Bowlpic.twitter.com/1VdE2Notqd — Bratislav Kljajić #23??? (@noxiousbadge) February 12, 2024

Usher en el show de Medio Tiempo del Super Bowl #SuperBowlLVIII ?



pic.twitter.com/yC4NvLLMKL February 12, 2024

JUSTIN BIEBER LLENÁNDOSE DE FERIA PORQUE APOSTÓ SU FORTUNA AL CASINO A QUE NO SALDRÍA EN EL MEDIO TIEMPO CON USHER pic.twitter.com/YwHeWH2elE — Cerati’s version ☄ (@__torrero) February 12, 2024

La categoría es mujeres y las ganadoras son HER y Alicia Keys que se cargaron el medio tiempo de Usher en el super bowl pic.twitter.com/0s40y3GlxV pic.twitter.com/6AO0rpSbwz — alexa ? (@heycutelouie) February 12, 2024

*todos pensando que justin bieber iba a cantar con usher*



justin bieber:

pic.twitter.com/AqC4A8EsSO — la marce (@marcequesadaaa) February 12, 2024

Usher cantando las rolas más lentas de toda su carrera durmiendo a medio estadio pic.twitter.com/xBJPa7VDes — gin (@geuwel) February 12, 2024

O sea que Usher no agregó esos 2 minutos de medio tiempo en el Super Bowl para cantar Somebody To Love con Justin Bieber? odio esto #SuperBowl

pic.twitter.com/Ntojmn1CtQ — ???s? (@madspinkis) February 12, 2024

