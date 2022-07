Luego de pasar por algunos de los mejores festivales del mundo, de posicionarse como referentes de la actualidad y de llamar la atención de los críticos musicales, los proyectos nominados al Mercury Prize se enfrentarán en una de las contiendas más importantes de los últimos años.

Artistas nominados como Wet Leg, Sam Fender, Yard Act y Harry Styles han tenido el acierto de volver a poner en el mapa la música de guitarras -si, aquella que muchos dieron por muerta-, y que de pronto se volvió ultra relevante en este 2022. Sabemos que los británicos nunca dejaron atrás sus raíces roqueras, pero lo cierto es que este tipo de música reforzó su presencia en Estados Unidos y otros países de Europa en estos últimos meses.

¿Estaremos ante el nuevo Screamadelica? ¿El nuevo Different Class? Al igual que álbumes nominados en el pasado, algunos de los nuevos nominados tienen ambiciones creativas enormes y no sería descabellado imaginar que próximamente se podrían convertir en nuevos clásicos, principalmente Sometimes I Might Be Introvert, obra de una joven rapera que nos ha encantado desde el inicio de su carrera y que probablemente es la mejor rapera hoy en día: Little Simz.

Sin más, empezamos con el hype y les dejamos nuestros álbumes favoritos de esta nueva edición de la premiación. ¿Quién creen que sea el ganador?