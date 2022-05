Metric regresó a la CDMX para celebrar con sus fans en el Pepsi Center WTC

Ayer regresó a la capital del país Metric, una de esas bandas que tiene un amor especial con los fans de la CDMX y lo hace notar en cada presentación que les hemos visto por acá.

A pesar de la cancelación de sus teloneros Young The Giant (por COVID) y aunque fue un choque de realidad llegar al Pepsi Center WTC y que te ofrecieran un reembolso por esta situación, la gente optó por ver el regreso de los canadienses a la CDMX antes de su presentación en el Corona Capital Guadalajara.

Fotos vía Facebook: Pepsi Center WTC/Luiz Palomars

Axel Catalán fue el encargado de abrirle a Metric, y nos sacó varias sonrisas con sus letras crudas pero también con sus chistes para aligerar el ambiente, alabando también a los canadienses que eran el plato fuerte de la noche.

Intensidad, baile y luces a modo

En punto de las nueve y media de la noche, el cuarteto canadiense tomó el escenario del Pepsi Center para abrir con “Gold Guns Girls”, solos distorsionados e intensos, mostrando en sus improvisaciones un entendimiento de una banda que lleva más de veinte años tocando.

Emily Haines es una muestra de intensidad en el escenario, además de cantar unos agudos precisos, la frontwoman baila, brinca y vive cada canción como si fuera la primera vez que la canta. La pasa muy bien sobre el escenario, con bailes al ritmo de las rolas y actuaciones de las letras, como en “Risk” y “Dark Saturday”, en la que parecía que tenía a quien se la cantaba en frente de ella.

Las luces son otro elemento destacable, ya que se trabajaron al humor de cada rola, siendo nuestras favoritas las que iniciaban con sutiles cambios y reventaban con estrobos en el clímax de la canción. Varias veces, la luz se dirigía hacia Emily, en partes acapella o cuando le hablaba a la gente, lo que daba una sensación de intimidad en el Pepsi Center.

La versatilidad de Metric en vivo

La distribución de Metric en el escenario parece sencilla, pero vaya que asombra lo mucho que cada integrante hace en vivo. Ella trae dos teclados, y el guitarrista James Shaw y el bajista Joshua Winstead traen otro cada uno, y durante el show, se la pasan cambiando de instrumento para sintetizar líneas de bajo o secuencias, como en “Doomscroller”, su más reciente sencillo, y de lo mejor en vivo, con una ejecución brutal de los tres en los teclados.

Joules Scott-Key no se queda atrás y con una serie de pads integrados a su batería, agrega beats y sonidos digitales que lo convierten en una caja de ritmos, lo que hace a Metric una banda muy versátil en cada instrumento.

En vivo crecen muchísimo, lo hacen muy bien, agregan secuencias y sonidos que no están en las versiones de estudio y que engrandecen las canciones. Y es que no nos cansaremos de verlos en vivo por estos detalles, aunque su última visita a la CDMX fue en un no tan lejano 2019, checar su set es un concierto obligado cada que nos visitan.

Un setlist repleto de joyas

Previo al inicio del Doomscroller Tour y la salida de su nuevo disco el 8 de julio, Metric nos regaló un show tributo a sus siete discos, con varias favoritas de los fans en los planes de la noche. “Help I’m Alive”, “Black Sheep” y “Dead Disco” fueron de las más coreadas, y los fans que asistieron al Pepsi Center se sabían cada letra, que corearon y gritaron junto a Emily.

Para “Gimme Sympathy”, el Pepsi Center estaba convertido en una fiesta, y en una versión extendida, nadie se quedó quieto cuando la banda subía a un coro super pegajoso que nos puso a brincar y cantar la noche del viernes.

“¿Cómo se sienten México?” preguntaba de vez en cuando Emily, dando más importancia a tocar lo más que pudieran que a hablar entre canciones, lo que se agradece al poder escuchar catorce rolas en vivo, lo que no habían tocado en extensión en un muy buen rato.

En “Synthetica”, Emily se rifó cantando y tocando en los teclados sus melodías al mismo tiempo. No sabemos cómo hace eso muy bien mientras baila y canta, pero es una maravilla presenciarlo en vivo.

Un conmovedor hasta luego

Para el encore, con un cambio de ropa para Emily y James, cerraron con “Breathing Underwater”, en la que la audiencia sirvió de vocales de apoyo con el icónico coro agudo en voz de la frontwoman, quien sacó su pandero para culminar la noche.

“Amigas y amigos, it is time tos ay goodbye, thank you so much for this”, dijo Emily antes de hacer un grandioso gesto. “Mexico and Metric forever”, mientras formaba un corazón con sus manos, fue el mensaje de cierre de una de las bandas que más ha conectado con el público mexicano en años recientes.

