Lo que necesitas saber: A mediados de 2023, Metronomy anunció una "pausa indefinida" de conciertos en vivo. La pausa terminó y este año regresan a México.

Después de un no tan largo “descanso indefinido”, Metronomy vuelve a los escenarios… y se dará una vuelta por nuestro país para ofrecer dos shows que, seguro, serán increíbles.

Metronomy / Foto: facebook.com/metronomy

Metronomy, ¿dónde y cuándo se presentará en México?

OCESA confirmó en redes sociales que Metronomy se presentará en dos ciudades de nuestro país: Monterrey y CDMX. El primero será el 3 de junio en el Escenario GNP Seguros, luego, el 5 de junio en el Teatro Metropólitan.

La preventa para ambos shows comenzará el próximo 19 de marzo. Así que abusados, porque seguro esos boletos serán peleados, luego de tener un rato de no ver a la banda por estos lares.

Imagen: OCESA.

México fue uno de los últimos países en los que se presentó Metronomy antes de su descanso

La última vez que Metronomy se presentó en México, fue en 2023, como parte del Corona Capital… una presentación no muy potente, la verdad, pero que sí estaba llena de sentimientos por lo que se veía como una despedida prolongada.

“Literalmente tras terminar ese concierto nos sentimos como después de cualquier show, no estábamos realmente pensando demasiado acerca de lo que estaba sucediendo”, nos contó Joe Mount en entrevista.

Joe Mount tocando con Metronomy en el Corona Capital Guadalajara 2022/Foto: Stephania Carmona

De hecho, esa fue la penúltima presentación de la banda. Algo complicada, tanto por la inminente despedida (en ese momento, prolongada) como por no contar con sus instrumentos. “No teníamos nada de nuestros equipos, todos estaba perdido en un vuelo y eso fue realmente molesto”.

Pues bien, ahora Metronomy regresa… algo que se sabía desde hace algunas semanas, pero sólo con una presentación en Londres. Ahora, se suma México. Así de importante parece que es nuestro país para la banda.