Lo que necesitas saber: MGMT está de vuelta a cinco años de su último material discográfico. Y vayan preparándose para inicios del 2024 porque el nuevo disco de la banda está más que listo.

¿Recuerdan que hace poquito les hablábamos de que la banda estaba lanzando pistas de lo que sería su nuevo disco? Pues ahora sí, es oficial: MGMT anunció Loss of Life, el álbum con el romperán prácticamente seis años de ausencia.

Este nuevo material llegará en febrero del próximo año. Pero no se desesperen que ya tenemos un adelanto con esta nueva rola llamada “Mother Nature” y su video oficial.

Ilustrativa de MGMT Foto: Getty.

MGMT anunció ‘Loss of Life’ con un nuevo sencillo

Pues ya estamos en el último tramo del 2023 y hay que irle metiendo emoción a la agenda de lanzamientos musicales del año que viene. Con ello, también vienen muchos regresos geniales de cara a los meses venideros… Sí, tampoco podemos creer que MGMT por fin regresó.

MGMT anunció Loss of Life, el disco con el que abren una nueva etapa tras Little Dark Age del 2018. Y anótenle para que no se les vaya el dato: el álbum se lanzará el 23 de febrero del 2024.

Con este subreddit, MGMT ya daba pistas desde hace unas semanas sobre el nuevo disco. Foto: Captura.

De acuerdo con un comunicado, este material discográfico vio a la banda reclutando a muchos productores variados y reconocidos. Patrick Wimberly (conocido por su trabajo con Beyoncé), Dave Fridmann (The Flaming Lips), Daniel Lopatin (a quien muchos conocen como Oneohtrix Point Never), Brian Burton (mejor conocido como Danger Mouse) y más.

Y eso no es todo… Loss of Life de MGMT también contará con una canción junto a Christine & The Queens, que será la primera vez que los liderados por Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser colaboran con otro artista en uno de sus discos.

Seguro que los fans ya andan bien volados con el anuncio. Y bueno, para que sigan con las buenas sensaciones, aquí abajito les dejamos la canción “Mother Nature” que llega con esa vibra psicodélica que les conocemos, y un toque retro innegable.

Tracklist de ‘Loss of Life’

¿Qué les pareció la nueva rolita de la banda? Aprovechando que andamos en esas de MGMT y el anuncio de Loss of Life, aquí les dejamos la portada oficial del disco y el tracklist que lo compondrá.

Recuerden: el nuevo álbum llegará el 23 de febrero del año entrante, para que estén atentos ya que seguramente vendrán más sencillos. Y quién sabe; en una de esas hasta nos sorprenden anunciando algunas fechas de un posible gira mundial…

¿Se nos hará verlos en México? Recuerden que nos la deben por los conciertos de Tame Impala que originalmente iban a realizarse en el 2020, y que al final se tuvieron que reagendar varias veces aunque ya sin MGMT como artistas invitados… Aquí el tracklist:

1. Loss of Life (part 2)

2. Mother Nature

3. Dancing in Babylon (featuring Christine and the Queens)

4. People in the Streets

5. Bubblegum Dog

6. Nothing to Declare

7. Nothing Changes

8. Phradie’s Song

9. I Wish I Was Joking

10. Loss of Life

Esta es la portada de ‘Loss of Life’ de MGMT- Foto: Mom + Pop Music.

