Han pasado cinco años desde que lanzaron el álbum Little Dark Age y sí, tampoco podemos creer que ya haya pasado tanto tiempo. Pero si todo va bien, parece que más pronto que tarde tendremos un nuevo disco de MGMT.

Es justo decir que el anuncio oficial de este no ha llegado como total, pero hay suficientes pistas como para ilusionarse a partir de este momento (como nos pasó recientemente con Deftones). Les contamos lo que sabemos.

Un misterioso post de Reddit sobre el posible nuevo disco de MGMT

Todo el asunto del regreso de MGMT se dio en Reddit, donde la banda posteó en su cuenta una foto bastante curiosa. En ella, podemos ver un test pressing (una impresión de prueba) de un disco, con un plátano encima… Sí, esto último bastante random la verdad.

Ellos escribieron que recordaron la “información para el inicio de sesión”, esto junto con un extraño garabato que dice ‘elf of soils’ o algo así. Bien misterioso todo, pero ahí no acaba la cosa…

Los fans empezaron a especular sobre el nombre del álbum… ¿’Loss of Life’?

Como dijimos, estuvo medio raro todo eso del plátano en la imagen anterior. Pero aún más raro estuvo lo de ‘elf of soils’. ¿Será un nombre en clave? ¿Son palabras random para que las ordenemos? ¿Qué nos quiere decir con esta pista?

Bueno, primero que nada, hay que remontarnos a hace seis meses cuando, de nuevo en Reddit, la banda hizo una publicación donde compartieron una foto con la frase “terminamos de cocinar L.O.L”. En una descripción, mencionaron que esa foto no es la portada del nuevo álbum, aunque el mensaje está en ‘L.O.L’, que al parecer no son las siglas del término de internet ‘lots of laughs’.

Los fans se han dado a la tarea especular que las siglas L.O.L y el anagrama ‘elf of soils’ son pistas de la frase Loss of Life, que supuestamente sería el nombre del nuevo disco de MGMT.

Sí tendremos disco en este 2023, aseguró el vocalista

Todavía no se ha hecho oficial que Loss of Life sea el nombre del nuevo disco de la banda. Pero de que tendremos nueva música pronto, eso es seguro… O bueno, al menos eso dijeron ellos –sí, adivinaron– en otro subreddit.

Recordemos que a finales del 2022, lanzaron el disco en vivo 11.11.11 de un concierto suyo de antaño. Un seguidor les escribió en Reddit que ese material estuvo bueno, pero que ya deberían sacar algo de nueva música.

Y ellos (o aparentemente Andrew VanWyngarden) contestaron que “hay un 99.999% de probabilidades de que MGMT lance un nuevo disco de larga duración en algún momento del 2023“. Ya andamos camino al último tramo del año, así que si todo sale según lo dicho, no faltará mucho para escuchar algo nuevo de la banda… A ver qué sale.

