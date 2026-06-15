Lo que necesitas saber: Además del dineral recaudado, la biopic de Michael Jackson logró reavivar el interés en la música del Rey del Pop y de los Jackson 5.

Pese a polémicas, el amor de los fans por Michael Jackson nunca estuvo en duda… y ahora se hace evidente en algo contable: la biopic del Rey del Pop es la película biográfica más taquillera de la historia.

Jaafar Jackson como Michael Jackson. Foto: Universal Pictures.

¿Cuánto ha recaudado la biopic Michael?

De acuerdo con Rolling Stone, la película en la que se narran cómo fueron los primeros años de Michael Jackson ingresó a taquillas la inesperada cifra de 911.9 millones de dólares.

La majadera cantidad de dinero que ha recaudado Michael ya supera lo que, en 2018, logró juntar la película de Queen, Bohemian Rhapsody. Esta película estelarizada por Rami Malek (quien a la postre ganó un debatible Oscar) recaudó en su momento 910 millones de dólares en todo el mundo.

Jaafar Jackson como Michael Jackson. Foto: Universal Pictures.

Según la Rolling Stone, sólo en Estados Unidos la película Michael logró ingresos por más de 358 millones de dólares, mientras que a nivel internacional recaudó 553 millones de dólares…

Y sumando, porque la biopic del Rey del Pop sigue en carteleras y, de hecho, a las cifras ofrecidas por Lionsgate todavía les falta agregar lo juntado en el segundo fin de semana de junio.

Biopic aumentó las reproducciones de la música Michael Jackson

Además de lograr ingresar a taquillas tal suma de dinero, la película Michael ha reavivado el interés del público por las canciones del Jackson. A partir del estreno de la biopic, Thriller llegó a la posición 7 en el Billboard 200.

La música de los Jackson 5 también ha subido en reproducciones. De acuerdo con Rolling Stone, el repunte de las canciones del grupo al que perteneció Michael Jackson de niño fue del 135% en comparación con la semana anterior al estreno de la película.

Captura de pantalla

Netflix estrenó el documental Michael: El Veredicto

Hace una semana se estrenó en Netflix el documental Michael Jackson: El veredicto, posicionándose rápido en el Top 10 de los trabajos más vistos en la plataforma…

En dicho documental, se hace un recuento de lo ocurrido en el juicio del 2005 en contra de Michael Jackson, quien fue acusado de abuso sexual de menores. Un juicio que nació a partir de declaraciones hechas por el propio Jackson para el documental Viviendo con Michael Jackson, en las que aceptó que dormía con menores…

Michael Jackson: El Veredicto / Imagen: Netflix

Fue tanto el revuelo de lo declarado en ese entonces por Jackson y las acciones tomadas por el staff del Rey del Pop, que las autoridades creyeron necesario entrevistar al niño que aparece con el cantante en el documental hecho por el periodista Martin Bashir y catear el mítico rancho Neverland… obteniendo evidencia suficiente para emprender acciones legales.

A final de cuentas, Michael Jackson fue declarado “no culpable” de los cargos en contra… sin embargo, el documental Michael Jackson: El Veredicto ofrece elementos para cuestionar la decisión.