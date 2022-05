Harry Styles está en un momento de su carrera en el que es uno de los artistas más renombrados de la escena mundial. Su nuevo disco, Harry’s House (del que pueden leer nuestra reseña AQUÍ), se ha llevado muy buen recibimiento en apenas unos pocos días de haber salido y parece que será un buen año para el británico en cuestión tanto de lanzamientos como de presentaciones.

Sin embargo, el ex One Direction no ha estado exento de polémica… y no tanto porque sea él quien la busca. En este caso, es el legendario Mick Jagger de The Rolling Stones quien habló del intérprete de “As It Was” y las comparaciones que se hacen de ambos.

Mick Jagger dice que él era “más andrógino” que Harry Styles

Las comparaciones entre Mick Jagger y Harry Styles no son nada nuevo. Y en sentido estricto, van más por la parte de la imagen y la figura escénica que por el aspecto musical. El propio Styles, que ha sido sin duda el más exitoso como solista de los miembros de su ex boy band, ha citado al vocalista de The Rolling Stone como una influencia en diversas ocasiones… y de ahí, quizá vienen tantas comparaciones.

Jagger lo sabe, pero tiene claro (al menos desde su propio punto de vista) que ha diferencias sustanciales entre ambos. En una reciente entrevista con el diario The Sunday Times, Mick estableció que “me agrada Harry. Tenemos una relación sencilla”.

Y al icónico cantante de “Gimme Shelter”, por enésima vez se le preguntó por las comparaciones con Harry Styles. “Quiero decir, solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él. Vamos, yo era mucho más andrógino“, dijo Mick Jagger.

“Él no tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo; solo tiene un parecido superficial con mi yo más joven, lo cual está bien… no puede evitarlo“, agregó Jagger.

Y así reaccionó el internet

Como era de esperarse, las declaraciones de Mick Jagger sobre Harry Styles provocaron algunas reacciones en redes sociales, sobre todo porque muchos internautas consideran que el Rolling Stone menospreció de alguna manera al intérprete de “Adore You”.

Sin embargo, ya saben cómo es esto que de repente algunos dichos se sacan de contexto. Pero bueno, solo Mick sabrá si lo suyo lo ha dicho de manera despectiva o si realmente solo estableció lo que él considera una diferencia sustancial entre ambos.

Y ustedes, ¿qué piensan sobre ello? Acá abajito les dejamos algunas reacciones al tema en turno.

“Mick Jagger diciendo que él y Harry Styles no se parecen en nada es icónico y Mick tiene razón” .

“La gente se le va encima a Mick Jagger y dice que está celoso de Harry Styles por ser como… MICK JAGGER??? Chicas, todas han perdido la noción de la trama”

“Harry Styles es a Mick Jagger lo que Ariana grande es a Mariah Carey…”

“No soy fan de Harry Styles, pero tengo sentimientos encontrados acerca de que Mick Jagger se deshaga de la generación más joven de músicos… mezquino…”

