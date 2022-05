Harry Styles no pudo elegir mejor nombre para su tercer disco de estudio: Harry’s House. De entrada, pareciera que el cantante utiliza su nombre para hacernos una invitación a su casa, a las partes más íntimas, aquellas que conllevan un proceso de introspección que no siempre se revela hacia afuera.

Y no estamos mal. En este material discográfico se muestra más suave (o enamorado, aquella paz que viene de ahí) que sus dos discos anteriores. Sin embargo, la mayoría de las trece canciones en el Harry’s House van más allá de esta primera interpretación. Son una especie de ruptura de lo que creemos ver en una figura tan popular como la de Harry Styles.

Esto viene de la verdadera inspiración detrás del nombre, la cual crea el nuevo concepto y desarrolla esta era dentro de la carrera del cantante. Se trata de la canción de Joni Mitchell titulada “Harry’s House / Centerpiece” del The Hissing of Summer Lawns (1975), la cual integra en su segunda parte la pieza de jazz standard de Harry Edison y Jon Hendricks (de ahí el nombre compuesto).

Portada de ‘Harry’s House’ / Foto: Sony Music

Harry’s House: una ruptura de lo que creemos

La canción “Harry’s House” habla sobre una familia, sobre todo un matrimonio, que se mueve con fragilidad y entre apariencias. Harry, el protagonista, es una suerte de Jonás que queda atrapado entre el consumo, la inmediatez y los escaparates. La belleza estándar, el estereotipo, el dinero y la fama, son la criatura que se lo traga.

Por lo tanto, y como adelantamos, el disco Harry’s House le pone un fin al cruel valor (superficial) que le hemos dado a Harry Styles como estrella y como figura. Y nos viene a recordar que Styles es un artista, y sobre todo, un ser humano. El músico ya se había mostrado personal en canciones como “Canyon Moon”, también inspirada en Mitchell, curiosamente. Pero nunca como ahora.

La canción “Matilda” es una de las mejores (y con la que vas a necesitar un pañuelo desechable). Suena como una carta escrita y dirigida para alguien en específico. Habla sobre la vergüenza de sentirse solos a pesar de estar rodeados de gente (pero al menos, gente que no nos entiende). La letra también desarrolla la idea del significado de crecer, el cual se traduce a decir adiós sin sentir culpa.

Seguimos con el tema de la comida

Lo que más nos divierte, en el buen sentido de la palabra porque es más como una lección, es que para Harry Styles, la profundidad no está peleada con la simpleza (sus videos musicales son el mejor ejemplo, ACÁ les contamos). Y el cantante de 28 años sigue haciendo canciones sobre comida.

La canción que abre Harry’s House es “Music for a Sushi Restaurant”, en la cual vuelve a tomar a Mitchell pero ahora en la estructura de la rola. Es decir, no van a encontrarse con una canción reflexiva, sino porque si Mitchell integró algo de jazz, Harry integra trompetas y arma una fiesta.

Pero no se dejen engañar. Podríamos decir que es la canción más divertida del disco, musicalmente hablando, junto a “Daydreaming”, pues ambas aprovechan de una nueva forma el cómo se integran algunos instrumentos y distintas voces. Pero el disco no es así. Para nada.

Menos enérgico, pero más centrado

La tercera canción del disco es “Grapejuice” (si les suena tipo Phantogram, por favor dígannos), la cual sigue la misma línea de “As It Was” con algo de synth-pop, pero entre distintos temas. Con “Little Freak” mientras lo escuchamos cantar sobre sueños húmedos de una relación pasada, y “Late Night Talking” es sobre la compañía y el valor de la amistad. “If you feeling down, I just wanna make you happy“.

Harry nos hace feliz con algunas canciones del disco, pero procede a tumbarnos con la mayoría. Es hasta “Daylight” donde encontramos el verdadero tono del disco: mucho más lento, menos enérgico, pero propio. Tanto esta canción como “Keep Driving”, nos llevan de regreso a los 60 y 70 con un estilo colorido a la Paris Sisters.

¿Harry Styles habla de su vida amorosa?

Para muchos, la canción “Cinema” podría estar dirigida (apuntar, pues) hacia Olivia Wilde, actual pareja del cantante. El título podía mostrar cierta relación, dejando de lado que Styles volvió al cine a finales de 2021 con Eternals y regresa este 2022 con Don’t Worry Darling dirigida, justamente, por Wilde.

Pero de lo que sí tenemos certeza es de que es la canción más sensual de Harry’s House. Para que se den una idea, dice así: “If you’re getting yourself wet for me, I guess you’re all mine“. Además, esta es una de las dos canciones que suma a John Mayer como guitarrista.

Para recuperarnos de esta canción, llega algo como “Satellite”, la cual es pegajosa y simple con un cierre de esos que tienen un buen clímax. Luego le baja el tono con “Boyfriends” mientras se pregunta: “Are they just pretending?“.

“Love of My Life”

La última canción del Harry’s House es el perfecto cierre y es la que mejor define al disco: encantador, cálido, a veces demasiado profundo, otras más abierto y sensual. “Love of My Life”, les aseguramos, será uno de los tracks más populares porque suena a una tradicional canción de amor con frases como “maybe you don’t know what’s lost ‘til you find it” o “don’t know where you land when you fly”.

La canción habla de una relación que fue partir de que la pareja no se encontraba en el mismo lugar. Y esa “incompatibilidad” del momento, no de la persona, la enfrentó Harry Styles cuando después de 10 años, se encontró encerrado en su casa por la pandemia. Un Harry sedentario después de estar en tour y en el estudio durante tanto tiempo.

Se puso a escribir, y se lanzó a distintos estudios entre Londres, Tokio, Los Angeles y más, para grabar el disco. Se dijo adiós para reencontrarse, esta vez, reconciliado con la idea de un hogar, un espacio para estar enamorado. Así entendemos a este Harry Styles y este disco.

TRACKLIST

“Music for a Sushi Restaurant”

“Late Night Talking”

“Grapejuice”

“As It Was”

“Daylight”

“Little Freak”

“Matilda”

“Cinema”

“Daydreaming”

“Keep Driving”

“Satellite”

“Boyfriends”

“Love of my Life”