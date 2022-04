Mick Jagger nos trae un blues melancólico y genial con su nueva canción “Strange Game”

Arrancamos el fin de semana con algo de música y en esta ocasión, es el vocalista de The Rolling Stones quien nos trae una rolita nueva para agregar a nuestras listas de reproducción. Se trata de “Strange Game”, una canción que el mismísimo Mick Jagger compuso para la nueva serie de Apple TV+ Slow Horses.

Este temazo tiene toda la onda bluesera a tope y de hecho, es un track en colaboración con el reconocido compositor de bandas sonoras Daniel Pemberton. Acá les platicamos un poco del lanzamiento musical y de la serie para la que se realizó este temazo porque pinta bastante interesante.

Mick Jagger comparte su nuevo tema “Strange Game”

En medio de una gira que arrancó en el último tramo del 2021, Mick Jagger ha tenido chance de trabajar un poco para traernos música nueva. Como recordarán, hace unos meses The Rolling Stones reeditaron su icónico disco Tattoo You por su 40 aniversario y en él, se destaparon con algunas rolas como “Living in the Heart of Love”, “Come to the Ball” e “It’s a Lie”, que no son precisamente nuevas pues se compusieron a inicios de los 80, pero que vieron la luz apenas hasta ahora.

Incluso, lanzaron un video oficial de una de esas canciones con un emotivo homenaje a su fallecido baterista Charlie Watts. Y bueno, ahora Jagger regresa con una nueva rola, esta vez por cuenta propia y en compañía del reconocido compositor Daniel Pemberton (conocido por su trabajo en las bandas sonoras de Being the Ricardos, Spider-Man: Intro the SpiderVerse, Enola Holmes, The Trial of the Chicago 7 más).

Como dijimos, la canción recién lanzada se llama “Strange Game”, que es una pieza con tintes de blues con un aura misteriosa y un toque tan siniestro como fascinante. Se trata del tema oficial de la serie de Apple TV+ Slow Horses, que ya puedes ver en dicha plataforma de streaming. Acá abajito les dejamos la rola.

Y a todo esto, ¿de qué va ‘Slow Horses’?

Si la canción de Mick Jagger los dejó picados, entonces vale la pena que le echen un ojo a Slow Horses. Ahí nomás para que vean, la serie está protagonizada por el emblemático Gary Oldman (que es con seguridad señal de una buena actuación) junto a otros rostros reconocidos de la industria como Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cook, Jack Lowden y más.

La serie se acaba de estrenar este 1 de abril en Apple TV+ y la primeras reseñas de los críticos (bueno, al menos la mayoría) hablan maravillas del show. Se trata de un drama de espionaje sobre un grupo de miembros del MI5 que luego de cometer diversos errores que marcaron sus carreras, son ‘desterrados’ a una de las sedes casi olvidadas de esa misma organización.

Ahí, quedarán bajo el mando Jackson Lamb (Gary Oldman), quien se destaca por ser un jefe iracundo pero efectivo en su trabajo. Si bien tiene un aspecto dramático, este show también bien cargado con una buena dosis de humor negro que la hace una entrega imperdible. Aquí les dejamos el tráiler.