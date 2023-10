Lo que necesitas saber: El guitarrista fundador de Mötley Crüe está listo para emprender su carrera solista con un disco que lanzará a inicios del próximo año.

Parece que el guitarrista fundador de Mötley Crüe quiere darle la vuelta a la página tras su polémica salida de la banda que hasta lo llevó a poner una demanda. Ahora, Mick Mars anuncia su disco solista titulado The Other Side of Mars.

El álbum está oficialmente programado para lanzarse en febrero del 2024. Y lo mejor es que ya tenemos una canción de adelanto para calar el terreno de lo que será esta nueva etapa para el icónico músico.

Mick Mars tocando con Motley Crue. Foto: Getty.

Mick Mars anuncia su álbum solista con esta nueva rola

El sencillo con el que Mick Mars se abre paso como solista se llama “Loyal to the Lie” y nos muestra una evolución en el sonido del guitarrista. Es decir, la guitarras potentes y los arreglos distorsionados continúan inspirados en el buena parte por el heavy metal (con algunos toques que recuerdan el sonido del metal industrial).

No se siente tanto esa esencia glam-metalera que quizá uno esperaría de un exintegrante de Mötley Crüe… Lo cual es bueno, pensando en que el buen Mick quiere distinguirse más allá de lo que ha hecho anteriormente.

Portada del disco ‘The Other Side of Mars’. Foto: Especial.

Junto a los poderosos arreglos y composiciones de guitarra de Mars, tenemos la voz de Jacob Bunton, un multiinstrumentista, compositor y productor conocido por trabajar anteriormente con Mariah Carey, Steven Tyler, Guns N’ Roses y los propios Mötley Crüe. Y la verdad es que se rifa bastante.

Otros músicos invitados en la producción del disco son el tecladista Paul Taylor (que ha trabajado con Alice Cooper), Brion Gamboa (que también hace de vocalista y coros), el bajista Chris Collier y el baterista de Korn, Ray Luzier.

“La gente va a escuchar mi tono, mi sonido. Soy lo que soy. Nadie más puede hacerlo. Y como todo el mundo, tengo un número limitado de años. Entonces, haré todo lo que pueda para hacer muchas cosas”, dijo el Mick Mars en el anuncio de su disco solista… Pasen a escuchar la rola “Loyal to the Lie” aquí abajo y anoten el 23 de febrero en su calendario que en esa fecha sale el disco.

Te puede interesar