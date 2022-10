Apenas hace unos días, nos emocionábamos en grande con el anuncio de que Mötley Crüe y Def Leppard vendrán a nuestro país en el 2023 (AQUí toda la info). Sin embargo, cabe la posibilidad de que la banda estadounidense no venga con su alineación original como tal.

Este miércoles 26 de octubre, se dio a conocer que el guitarrista Mick Mars dejará las giras con la banda, esto debido a algunas complicaciones de salud que se ha tratado desde prácticamente toda su vida. La noticia llega después de que en las semanas previas corriera el rumor del retiro del músico de los tours, solo que ahora parece que ya es algo oficial.

Mick Mars tocando con Motley Crue. Foto: Getty.

Mick Mars dejará las giras con Mötley Crüe

La noticia se reveló por medio de un comunicado de prensa de un representante del guitarrista a través de la revista Variety. Si bien se establece que Mick Mars seguirá formando parte del grupo, se especifica que su padecimiento le impide continuar de gira.

“Mick Mars, cofundador y guitarrista principal de la banda de heavy metal Mötley Crüe durante los últimos 41 años, ha anunciado hoy que debido a su dolorosa lucha en curso contra la espondilitis anquilosante (AS por sus siglas en inglés), ya no podrá hacer giras con la banda. Mick continuará como miembro de la banda, pero ya no puede soportar los rigores del camino [refiriéndose a los tours]. AS es una enfermedad degenerativa extremadamente dolorosa y paralizante, que afecta la columna vertebral“, se lee en el anuncio.

El posible reemplazo de Mick Mars sería John 5

Como les decíamos, desde hace algunas semanas ya corría el rumor de que Mick Mars dejaría de hacer giras con Mötley Crüe, pero no se había hecho oficial hasta este momento. Con esa idea en mente, los fans de a poco empezaron a especular quién sería el músico que lo reemplazaría en futuras presentaciones.

El candidato más nombrado es John 5, quien hasta hace poco tocaba junto a la banda de Rob Zombie. Sin embargo, esto último no se ha confirmado oficialmente por la banda o por el propio músico. El rumor ha tomado fuerza luego de que el propio John haya compartido fotos con los miembros de los Crüe en México, esto en una celebración de cumpleaños de Tommy Lee.

Esperaremos alguna confirmación oficial en los próximos días.