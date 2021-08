Miles Kane anuncia su nuevo disco con la rola “Don’t Let It Get You Down”

Sin duda, este 2021 quedará marcado por el regreso de la música en gran parte del mundo. No solo porque volvieron los conciertos y festivales en vivo y tal como los conocíamos en algunos países, también porque varias bandas y artistas están aprovechando este tiempo para subirse de nuevo a un escenario con rolas nuevas. Sin embargo, hay algunos regresos que de verdad nos sorprendieron porque no los esperábamos, como el caso de Miles Kane.

Como recordarán, fue en 2018 cuando el cantautor británico e integrante de The Last Shadow Puppets lanzó su más reciente material discográfico, Coup de Grâce. Después de la gira que armó para presentarlo –que incluso nos tocó verlo junto a The Hives y Arctic Monkeys en el Foro Sol de la CDMX en 2019–, Miles desapareció de los reflectores, aunque ahora sabemos que todo este tiempo estuvo trabajando y componiendo en el estudio.

Miles Kane volverá este año con un nuevo disco

Desde hace algunos días y a través de sus redes sociales, Miles Kane compartió un video críptico donde decía que el 24 de agosto haría un anuncio bastante grande. Luego de muchos rumores y misterio, el día llegó y por fin tenemos idea de lo que nos quería decir, porque este año volverá con su cuarto álbum de estudio, Change The Show, el cual es sumamente especial porque muestra una nueva faceta del músico británico.

De acuerdo con NME, el disco contará con 11 canciones recién salidas del horno de las cuales, Kane declaró a través de un comunicado de prensa que esta placa empezó a tomar forma tras una “sesión sin complicaciones” con la banda de rock psicodélico, Sunglasses For Jaws en el estudio del dúo en Hackney, Londres. Por si esto no fuera suficiente, también dijo que el proyecto incorpora elementos de rock clásico y glam, pero se centra más en el Motown, el soul y el R&B de los años cincuenta.

“Este álbum nació de un intenso periodo de autorreflexión; tener todo este tiempo inesperado en mis manos. Escribí canciones sobre grandes subidas, grandes bajadas, sueños, verdaderos amigos y sentimientos profundos. Aprendí a dejar que el futuro se desarrollara por sí mismo, mientras me mantenía fiel a mí mismo, y eso ha dado lugar a lo que me parece un álbum realmente edificante”, mencionó Miles Kane sobre Change The Show.

También estrenó un sencillo muy interesante

Por si esto no fuera suficiente, Miles estrenó el primer sencillo del álbum, el cual lleva por nombre “Don’t Let It Get You Down”. Un tema que como él mismo mencionó, toma de referencia los sonidos del pasado, como una big band rockera de los 50 o 60; de hecho, al inicio de la canción se puede escuchar un sampleo del presentador británico de televisión Paul O’Grady, que habla por encima de los golpes de batería y los riffs de guitarra frenéticos.

Ya para rematar, también presentó el videoclip de esta rola, el cual está protagonizado por el actor nominado al Emmy, Jimmi Simpson (a quien seguramente has visto en series y películas como It’s Always Sunny In Philadelphia, Black Mirror y Westworld), que se muestra como una especie de álter ego y hasta mala influencia para Miles. En pocas palabras, este visual acompaña a la perfección la estética sonora de la canción.

Change The Show, el cuarto material discográfico de Miles Kane estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 21 de enero de 2022, sí, falta mucho tiempo. Pero mientas esperamos a que llegue y vamos calentando motores para el regreso oficial del músico británico, chequen a continuación el video de su primer sencillo, “Don’t Let It Get You Down”: