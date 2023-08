Lo que necesitas saber: Miley Cyrus nos trae un tema emotivo acerca de tener en cuenta tu pasado y lo complicado que fue, pero sin dejar que eso te marque.

Las sorpresas musicales para este fin de semana están a todo lo que da, y una de las que llega con un mensaje muy nostálgico (pero positivo) es Miley Cyrus, quien nos trae esta nueva canción titulada “Used to Be Young”.

Esta rolita nos cae luego de que la cantante estrenara en marzo pasado su disco Endless Summer Vacation, por lo que este lanzamiento llega para complementar esta nueva etapa en su carrera.

Imagen del nuevo video de Miley Cyrus. Foto: Captura de YouTube.

Miley Cyrus nos trae un emotivo mensaje con su rola “Used to Be Young”

A veces, el pasado nos persigue y parece complicado que nos suelte. Tanto las cosas buenas como malas que vivimos en esos años de juventud están presentes en la mente. Y si se trata de la loquera o esos momentos salvajes que pudieran parecer negativos, sentirse abrumado es lo más normal del mundo.

Sin embargo, hay que aprender a soltar esa etapa, no verla precisamente con recelo y en todo caso, aprender de ello para avanzar… De eso va un poco esta nueva canción que Miley Cyrus nos trae bajo el nombre de “Used to Be Young”.

De acuerdo con un comunicado, el objetivo de esta canción es honrar quiénes fuimos, amar lo que somos y celebrar lo que seremos. “Me siento orgulloso al reflexionar sobre mi pasado y optimista al pensar en el futuro. Agradezco a mis fieles seguidores que hacen realidad mis sueños a diario… Esta canción es para ti”, dijo Miley en el anunció.

En el coro dice que “sé que solía ser alocada, sé que solía ser divertida y dicen que solía ser salvaje. Yo digo que solía ser joven”. En una entrevista con British Vogue, la artista dijo que esas líneas se le ocurrieron cuando un compositor le propuso hacer una “canción básica de salir a un club”, algo que ya no encaja en su vida luego de permanecer sobria durante un buen tiempo.

Bastante inspirador, ¿no lo creen? Bueno, no les hacemos el cuento más largo. Aquí les dejamos el video oficial que comparte Miley Cyrus de “Used to Be Young”, donde la vemos desbordar emotividad al máximo.

