Mitski lanzó hoy su octavo disco de estudio, Nothing’s About to Happen to Me, sucesor de The Land Is Inhospitable and So Are We (2023), que reseñamos por acá. La cantautora nos ofrece una entrega más de estudio, en la que las letras y arreglos vuelven a ser protagonistas, con su particular visión y el humor que la caracteriza. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre este disco.
5 claves de ‘Nothing’s About to Happen to Me‘
Un disco que originalmente iba a ser de puro rock
Para Apple Music, Mitski declaró que insistió mucho en que este fuera un disco de rock. Poco a poco, cuenta, mientras hacían los demos de las canciones, la idea cambió. Las 11 canciones que componen el disco ahra tenían una instrumentación de lujo, por parte de la banda que la apoyó en la gira de su disco pasado.
Aún así, sobrevive el sonido de rock en momentos del álbum, como en “Where’s My Phone”, sostenida por guitarra distorsionada. Pasa algo similar con “If I Leave”, que tiene como base bajo, guitarra y batería, aunque el coro es rockerísimo. Por momentos, nos hubiera encantado que Mitski le diera ese sonido a todo el disco, y esperamos que en un futuro logre hacer su disco de rock.
El retorno conceptual: la importancia que un gato puede tener para Mitski
En Nothing’s About to Happen to Me, Mitski Miyawaki regresa con una narrativa cerrada que evoca su constante fascinación por los interiores psicológicos y la vida interior. El álbum sigue a una mujer reclusa en una casa desordenada, un personaje tan atormentado y curioso como las protagonistas de Be the Cowboy o The Land Is Inhospitable and So Are We.
Mitski transforma la claustrofobia de la soledad en una dramaturgia musical, nuevamente mezclando emotividad cruda con imaginación conceptual. Como una narradora de lo cotidiano, otra vez mezcla ansiedades con humor, como en “That White Cat”, rola central del disco, en la que usa a un gatito blanco como excusa para contarnos sobre sus temores, finalmente aceptando que debe cuidar al gato y seguir su camino en el mundo.
Una paleta sonora cambiante: americana, folk y ahora alt-rock en un teatro hogareño
Aunque Mitski continúa colaborando con su productor de confianza Patrick Hyland y la banda de The Land, los arreglos aquí funcionan menos como folklore expansivo y más como atmósferas domésticas tensas: alt-rock nervioso, guitarras con fuzz, cuerdas espectrales y momentos orquestales que suenan a sombras y espacios vacíos.
Aunque siempre ha sido intensa en sus presentaciones, pensamos que su show en el Auditorio Nacional será aún más intenso, con un disco que tiene mucha más presencia de rolas aceleradas y directas. No es americana completamente, o folk en su propia visión, por lo que este hogar imaginario desde el que describe su situación sentimental será algo potente en vivo.
Canciones destacadas de ‘Nothing’s About to Happen to Me‘
Aunque en este disco Mitski vuelve a crear un LP cohesionado que nos parece mejor si e escucha completo y en orden, te recomendamos algunas rolas indispensables de Nothing’s About to Happen to Me por si llevas prisa.
“Where’s My Phone?” fue el sencillo principal, que tiene una urgencia divertida. Mitski está atrapada en la ansiedad moderna, buscando ese polémico aparato que nos conecta y nos desconecta a la vez.
En “I’ll Change for You”, Mitski nos ofrece una balada de devoción dolorosa, que nos hace pensar en qué tanto cambiaríamos por alguien más. De nuevo, nos deja más dudas que claridad, y ese es precisamente su objetivo.
Poniéndonos simbólicos, nos encanta el juego gatuno que usa en “Cats” y “That White Cat”, dos rolas que hablan de la soledad y el cambio, frente a la inevitable aceptación de las circunstancias y abrazando la dolorosa introspección que le provoca una independencia forzosa.
Mitski frente a sí misma y nadie más, en una soledad forzosa
Mitski ha sido una compositora obsesionada con el “yo” frente a la mirada ajena. En este álbum esa tensión se vuelve interiorización absoluta: no se trata solo de cómo te ve el mundo, sino cómo se ve ella misma cuando simplemente nada pasa en el mundo exterior. En “If I Leave”, lo declara: si me voy, alguien más te encontrará. Mitski abraza que pasará lo que tenga que pasar.
Es esa la idea central del disco: nada está por pasarme a mí. Es como una declaración paradójica de calma, pero que tiene mucho caos implícito, como un grito que nadie más va a escuchar, sin importar qué tan fuerte grite ahora.
Mitski visitará el Auditorio Nacional de la CDMX el próximo 23 de marzo, aún pueden conseguir boletos aquí. Pueden comprar las lindísimas versiones físicas de su nuevo disco y demás merch en su página oficial.