Play, 18, Hotel y más: Moby nos ha entregado una buena cantidad de álbumes clásicos a lo largo de su exitosa y polémica carrera artística.

Temas como Porcelain, Extreme Ways, Natural Blues, In This World y Lift Me Up se convirtieron en referentes inmediatos de la electrónica e inspiraron a miles de artistas a finales de los años 90 y principios de los 2000.

El productor estadounidense logró sobresalir y distinguirse en una generación dominada por The Prodigy, The Chemical Brothers y Fat Boy Slim, actos europeos de tamaño monumental que redefinieron la música electrónica a nivel mundial.

Moby transformó el género en los Estados Unidos desde un ángulo propio y circunstancias personales. Su visión particular de la música electrónica es contemplativa, con múltiples texturas y de alcances cinematográficos: quizás sea por ello formó parte de festivales protagonizados por The Postal Service, Modest Mouse, Grizzly Bear y otras bandas alternativas.

Luego de casi cuatro décadas de carrera, el cantante decidió hacer una revisión de su catálogo. ¿Cómo sonarían sus más grandes hits con una orquesta? La respuesta se encuentra en Resound NYC, un nuevo álbum en el que reimagina sus éxitos desde una nueva perspectiva con instrumentos de cuerda y de viento, pero sin perder de vista los elementos electrónicos que siempre han sido pieza fundamental de su sonido.

Esta semana nos sentamos con el histórico productor para platicar sobre su nuevo disco, su cercanía con la música de orquesta y de su opinión sobre la música hecha con inteligencia artificial.

Disfruta la charla entre Sopitas y el productor neoyorquino: