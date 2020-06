Moby nos enseña cómo crear una canción con su sencillo “My Only Love”

Aunque la cuarentena por coronavirus nos ha tenido encerrados en casa, eso no ha sido impedimento para que algunos artistas sigan creando música y hasta nos enseñen algo de ella para sobrellevar un poco el aislamiento. Moby ha sido uno de ellos, pues el cantante estadounidense ha liberado un video en donde nos cuenta cómo realizó la canción “My Only Love”, perteneciente a su más reciente disco de estudio, All Visible Objects.

A través del clip posteado en su canal oficial de YouTube, Moby explica y detalla TODO el proceso creativo que atravesó para crear esta versión del clásico de Roxy Music; desde cómo incluyó la línea del piano, la batería, los sintetizadores y hasta la inclusión de los coros por parte de la cantante Mindy Jones, su compañera musical inseparable en los últimos años.

Pueden verlo a continuación:

Como lo mencionamos anteriormente, ‘My Only Love’ pertenece al álbum All visible Objects, que fue grabado y mezclado en gran parte en el estudio donde Brian Wilson hizo el famoso Pet Sounds, de The Beach Boys, y en el cual Moby también utilizó la consola que David Bowie usó para hacer el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, lanzado en junio de 1972.

todas las ganancias totales de este disco serán donadas a varias organizaciones benéficas que luchan por los derechos humanos y animales, sobre todo en estos momentos donde esas cosas se han dejado un poco de lado.

Eso no es raro considerando que tanto el sitio gratuito de música para películas, mobygratis; el festival Circle V, el restaurante vegano en Los Ángeles (y fundado en 2015), así como los últimos álbumes propiedad de Moby, han donado sus ganancias al 100% para ayudar a los animales y crear consciencia sobre su consumo.